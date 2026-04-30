ΟΠΕΚΕΠΕ: Το ΠΑΣΟΚ καταθέτει αίτημα για Προανακριτική κατά Λιβανού και Αραμπατζή

Εντός της ημέρας αναμένεται να κατατεθεί, σύμφωνα με κοινοβουλευτικές πηγές, η πρόταση σύστασης Προανακριτικής Επιτροπής για τους Σπήλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή, οι οποίοι αναφέρονται στη δεύτερη δικογραφία που διαβιβάστηκε στη Βουλή από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με το διαβιβαστικό της ποινικής δικογραφίας, προέκυψαν στοιχεία κατά του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και της πρώην υφυπουργού για «ηθική αυτουργία σε απιστία κατ’ εξακολούθηση, η οποία φέρεται τελεσθείσα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους στην Αθήνα κατά το έτος 2021».

Με το αίτημα αυτό, το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να μεταφέρει τη σύγκρουση στο κοινοβουλευτικό πεδίο, ζητώντας τη διερεύνηση ευθυνών σε επίπεδο προσώπων για όσα, σύμφωνα με τη Χαριλάου Τρικούπη, ζητεί να ερευνηθούν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, σε μια περίοδο κατά την οποία η πολιτική ατζέντα πιέζεται από πολλά μέτωπα. Από τις υποκλοπές και τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης για τις Ανεξάρτητες Αρχές έως τις εσωτερικές τριβές στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ, με το ΠΑΣΟΚ να επιλέγει να ανοίξει ακόμη ένα μέτωπο και να το κάνει θεσμικά.

Η κατάθεση του αιτήματος από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναμένεται να πυροδοτήσει νέο κύκλο αντιπαράθεσης στη Βουλή, με την κυβέρνηση να καλείται να απαντήσει τόσο επί της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ όσο και επί της συνολικής πολιτικής της.

Διαβάστε επίσης:

