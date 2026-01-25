Τραγωδία στην Πάτρα: ΙΧ «καρφώθηκε» σε φανάρι – Νεκροί δύο 19χρονοι

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Σοκαριστικό τροχαίο με δύο νεκρούς σημειώθηκε, το βράδυ του Σαββάτου στην Πάτρα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έγιναν γνωστά το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο 19χρονοι (ένα αγόρι και ένα κορίτσι) «καρφώθηκε» -κάτω από αδιευκρίνιστες ακόμη συνθήκες- σε φωτεινό σηματοδότη, στην παλιά εθνική οδό, στην παραλία της πόλης.
Από τη σφοδρή σύγκρουση το όχημα μετατράπηκε σε άμορφη μάζα σιδερικών.
Στο σημείο σύμφωνα με το tempo24news επικράτησε μεγάλη αναστάτωση. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας Πατρών, του ΕΚΑΒ και της Πυροσβεστικής.
Για τα δύο νέα παιδιά ήταν ήδη αργά.
