Ανοιχτά και σήμερα τα καταστήματα: Το ωράριο λειτουργίας – Τι ισχύει για τα σούπερ μάρκετ

Ανοιχτά θα παραμείνουν τα καταστήματα την Κυριακή 25 Ιανουαρίου, στο πλαίσιο των χειμερινών εκπτώσεων που άρχισαν τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου και ολοκληρώνονται την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου.

Για την Κυριακή της εκπτωτικής περιόδου, το προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας για τα μαγαζιά είναι 11:00 έως 18:00 ενώ για τα εμπορικά κέντρα 11:00 – 20:00.

Τα μεγάλα σούπερ μάρκετ παραμένουν κλειστά τις Κυριακές των εκπτώσεων. Εξαιρέσεις αποτελούν συγκεκριμένα μικρά καταστήματα που λειτουργούν έτσι κι αλλιώς με διευρυμένο ωράριο, όπως τα AB Shop & Go και τα OK Markets, τα οποία δουλεύουν κανονικά.

Ανοιχτά θα είναι τα LIDL από τις 11:00 έως τις 20:00

Τι πρέπει να προσέχουν οι καταναλωτές στις εκπτώσεις

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας υπενθυμίζει ορισμένους βασικούς κανόνες, ώστε οι αγορές να γίνονται με μεγαλύτερη ασφάλεια:

-Στα προϊόντα που είναι σε έκπτωση πρέπει να αναγράφονται καθαρά η αρχική και η τελική μειωμένη τιμή, στο σημείο πώλησης.

Κάθε ανακοίνωση μείωσης τιμής οφείλει να περιλαμβάνει και την προγενέστερη τιμή, δηλαδή τη χαμηλότερη τιμή των τελευταίων 30 ημερών πριν από την έκπτωση.

-Αν το προϊόν κυκλοφορεί λιγότερο από 30 ημέρες, λαμβάνεται υπόψη η χαμηλότερη τιμή των τελευταίων 10 ημερών.

-Σε περίπτωση σταδιακών μειώσεων, προγενέστερη τιμή θεωρείται εκείνη πριν από την πρώτη έκπτωση.

-Επιτρέπεται να αναγράφεται και ποσοστό έκπτωσης, όμως όταν αφορά πάνω από το 60% των διαθέσιμων προϊόντων, πρέπει να αναφέρεται σε βιτρίνα και σε διαφημίσεις.

-Αν υπάρχουν διαφορετικές εκπτώσεις ανά κατηγορία, πρέπει να αναγράφεται το εύρος («από …% έως …%»).

Αλλιώς πρέπει να διευκρινίζεται ότι αφορά επιλεγμένα προϊόντα.

-Τα καταστήματα STOCK ή OUTLET είναι υποχρεωμένα να δείχνουν με σαφή τρόπο τη διαφορά ανάμεσα στην παλιά και τη νέα τιμή, ενώ σε εκπτωτικές περιόδους πρέπει να εμφανίζονται σωστά όλες οι ενδιάμεσες μειώσεις και η τελική τιμή.

-Σε περιπτώσεις παραπλανητικών εκπτώσεων ή προσφορών προβλέπονται πρόστιμα έως 2% του ετήσιου τζίρου του εμπόρου και όχι κάτω από 20.000 ευρώ, ενώ σε υποτροπή μέσα σε πέντε χρόνια το ανώτατο πρόστιμο ανεβαίνει στο 4%.

