Χανιά: Δύο τροχαία ατυχήματα σε μία ώρα

Δύο τροχαία ατυχήματα μέσα σε μία περίπου ώρα, σημειώθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου στα Χανιά.
Το πρώτο συμβάν συνέβη στις 5 το απόγευμα στην οδό Γογονή όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός 22χρονου, ο οποίος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Χανίων.
Ακόμα ένα τροχαίο σημειώθηκε στις 6 το απόγευμα στην περιοχή της Παρηγοριάς με τραυματία μια κοπέλα οδηγό μηχανής.
