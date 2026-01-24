search
ΚΥΡΙΑΚΗ 25.01.2026 00:41
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

24.01.2026 23:09

Χανιά: Δύο τροχαία ατυχήματα σε μία ώρα

24.01.2026 23:09
kriti ekav pyrosvestiki – new
Photo: neakriti.gr

Δύο τροχαία ατυχήματα μέσα σε μία περίπου ώρα, σημειώθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου στα Χανιά.

Το πρώτο συμβάν συνέβη στις 5 το απόγευμα στην οδό Γογονή όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός 22χρονου, ο οποίος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Χανίων.

Ακόμα ένα τροχαίο σημειώθηκε στις 6 το απόγευμα στην περιοχή της Παρηγοριάς με τραυματία μια κοπέλα οδηγό μηχανής.

Διαβάστε επίσης:

Φυλακές Μαλανδρίνου: Αιφνιδιαστική επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. – 17 συλλήψεις

Φθιώτιδα: Παραδόθηκε στις φλόγες σπίτι στα Πουγκάκια – Σώθηκε ηλικιωμένη την τελευταία στιγμή

Τραγικό τέλος στην υπόθεση εξαφάνισης 33χρονου: Βρισκόταν για 50 μέρες στα αζήτητα νοσοκομείου

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ekab nekros limani
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Γυναίκα έπεσε από γέφυρα και τραυματίστηκε σοβαρά

syria
ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Η κυβέρνηση απελευθέρωσε 126 ανηλίκους από τη φυλακή Αλ Ακτάν όπου κρατούνταν μαχητές του Ισλαμικού Κράτους

alvania1
ΚΟΣΜΟΣ

Αλβανία: Συγκρούσεις αστυνομικών με διαδηλωτές εναντίον του Έντι Ράμα

aelSERRES1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΕΛ-Πανσερραϊκός 1-0: Νίκη-ανάσα με Σαγκάλ για τους «βυσσινί»

kriti ekav pyrosvestiki – new
ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Δύο τροχαία ατυχήματα σε μία ώρα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
nero new
ΕΛΛΑΔΑ

Υλίκη: Επιστρέφει το νερό στη λίμνη μετά τις βροχές και τα χιόνια

kitsiou
LIFESTYLE

Μαρία Κίτσιου: Το μεγαλύτερο τρολ των «Μελισσών» ήταν ο Λεωνίδας Κακούρης

matina-nikolaou-new
LIFESTYLE

Ματίνα Νικολάου: «Νομίζω ότι δεν αγαπήθηκα στον βαθμό που θα ήθελα στην προσωπική μου ζωή» (Video)

lora_patra
ΕΛΛΑΔΑ

Ραγδαίες εξελίξεις στην εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας – Ελληνίδα φέρεται να την εντόπισε στο Βερολίνο

skorda–new
LIFESTYLE

Φαίη Σκορδά: «20 χρόνια δουλεύω στην τηλεόραση, δεν αξίζω τίποτα - Αυτό κατάλαβα το Σαββατοκύριακο» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 25.01.2026 00:41
ekab nekros limani
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Γυναίκα έπεσε από γέφυρα και τραυματίστηκε σοβαρά

syria
ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Η κυβέρνηση απελευθέρωσε 126 ανηλίκους από τη φυλακή Αλ Ακτάν όπου κρατούνταν μαχητές του Ισλαμικού Κράτους

alvania1
ΚΟΣΜΟΣ

Αλβανία: Συγκρούσεις αστυνομικών με διαδηλωτές εναντίον του Έντι Ράμα

1 / 3