Τραγικό τέλος στην υπόθεση εξαφάνισης 33χρονου: Βρισκόταν για 50 μέρες στα αζήτητα νοσοκομείου

Τραγική κατάληξη είχε η υπόθεση της εξαφάνισης του 33χρονου Χρυσοβαλάντη Στεργιανού, ο οποίος αγνοούνταν από τη Νέα Πέραμος Αττικής από τα τέλη Νοεμβρίου 2025, με την οικογένειά του να ζει για εβδομάδες σε καθεστώς αγωνίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση από «Το Χαμόγελο του Παιδιού», ο 33χρονος εντοπίστηκε λίγες ημέρες μετά τη δήλωση της εξαφάνισής του στο Ζεφύρι. Μεταφέρθηκε στα επείγοντα νοσοκομείου, όπου κατέληξε, ωστόσο το γεγονός αυτό δεν συνδέθηκε εγκαίρως με την αναζήτησή του. Αποτέλεσμα ήταν να παραμείνει αταυτοποίητος και να συγκαταλέγεται στα αζήτητα του νοσοκομείου έως τις 22 Ιανουαρίου 2026. Υπενθυμίζεται ότι η εξαφάνισή του είχε δηλωθεί στις 30 Νοεμβρίου 2025.

«Δυστυχώς, ένας συνάνθρωπος μας βρισκόταν στα αζήτητα του νοσοκομείου για 50 ημέρες περίπου, ενώ τον αναζητούσαν οι οικείοι του, οι οποίοι δήλωσαν την εξαφάνισή του στις 30/11/25 και ενημερώθηκαν με καθυστέρηση για την τραγική του κατάληξη, καθώς για ακόμη μία φορά ο συντονισμός των φορέων δεν υπήρξε επαρκής προκειμένου να δοθεί έγκαιρα τέλος στην αγωνία τους», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

Η οργάνωση «Το Χαμόγελο του Παιδιού» εξέφρασε τα ειλικρινή της συλλυπητήρια προς την οικογένεια του Χρυσοβαλάντη Στεργιανού, τονίζοντας ότι θα παραμείνει στο πλευρό της για κάθε αναγκαία υποστήριξη.

