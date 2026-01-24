search
24.01.2026 17:29

Άλιμος: Ανήλικοι έστειλαν 13χρονο στο νοσοκομείο – Του έσπασαν το κόκκαλο κάτω από το μάτι

24.01.2026 17:29
via anilikon 7765- new

Ένα απιστεύτο περιστατικό βίας, με θύμα έναν 13χρονο, σημειώθηκε χθες το πρωί (23/1) στον Άλιμο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στις 7.15 το πρωί της Παρασκευής, 10 ανήλικοι γρονθοκόπησαν 13χρονο, με αποτέλεσμα να του σπάσουν το κόκκαλο κάτω απο το δεξί μάτι.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Τραχώνων.

Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Παίδων» και νοσηλεύεται στη χειρουργική μονάδα.

