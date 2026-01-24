search
24.01.2026 16:50

Λειψυδρία: Αισθητή η αύξηση των αποθεμάτων νερού σε Πηνειό και Μόρνο μετά τις πρόσφατες βροχοπτώσεις

24.01.2026 16:50
mornos-mak

Αισθητή είναι η αύξηση των αποθεμάτων νερού στον Πηνειό και τον Μόρνο μετά τις πρόσφατες βροχοπτώσεις. Βελτιωμένη είναι και η εικόνα της τεχνητής λίμνης Καραμανλή στο φράγμα του Πηνειού, καθώς τα χιόνια στον Ερύμανθο και οι βροχές των τελευταίων ημερών στην Ηλεία αύξησαν θεαματικά τα διαθέσιμα αποθέματα νερού.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Γενικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων, η στάθμη του νερού έχει φτάσει ήδη τα 82 μέτρα, όταν τον περσινό Απρίλιο η αρδευτική περίοδος ξεκίνησε από μόλις 83.

Με δεδομένο ότι παραδοσιακά σημειώνονται βροχές και τον Μάρτιο, κάτοικοι και παραγωγοί εκφράζουν -σύμφωνα με την ΕΡΤ- συγκρατημένη αισιοδοξία ότι η φετινή αρδευτική περίοδος θα ξεκινήσει και θα ολοκληρωθεί ομαλά και με ποιοτική άρδευση.

Η κακοκαιρία φαίνεται να έδωσε προσωρινή λύση στο ζήτημα της λειψυδρίας και στον Μόρνο, αν αναλογιστεί κανείς ότι σε σχέση με τον Νοέμβριο η στάθμη της λίμνης του Μόρνου έχει ανέβει κατά 25%.

Τον Νοέμβριο είχαμε 362 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού, ενώ τον Ιανουάριο οι μετρήσεις δείχνουν 481 κυβικά μέτρα νερού.

Ωστόσο για να ισχυριστεί κανείς ότι «γεμίζει» η λίμνη θα πρέπει να φτάσουμε τα 654 εκατομμύρια κυβικά νερού, κάτι το οποίο σημαίνει ότι έχουμε ακόμα πολύ δρόμο.

