Το νερό… επιστρέφει στον Μόρνο: Ανάκαμψη για τα υδατικά αποθέματα τις πρώτες 15 μέρες του 2026

Με θετικά μηνύματα ξεκίνησε το 2026 για τα υδατικά αποθέματα της λίμνης του Μόρνου, καθώς, μετά από μήνες συνεχούς υποχώρησης, καταγράφεται για πρώτη φορά σαφής αύξηση της έκτασής της. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στις έντονες βροχοπτώσεις αλλά και στις χιονοπτώσεις που σημειώθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες στη Δυτική Ελλάδα, ενισχύοντας σημαντικά την τροφοδοσία της λίμνης.

Η βελτίωση αποτυπώνεται και στα στοιχεία του ταμιευτήρα της ΕΥΔΑΠ. Μέσα σε διάστημα μόλις δύο εβδομάδων – από την 1η Ιανουαρίου 2026 έως και χθες – τα αποθέματα νερού στον Μόρνο αυξήθηκαν κατά σχεδόν 45 εκατ. κυβικά μέτρα, σημειώνοντας άνοδο 22,35%.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κώστα Λαγουβάρδο, συντονιστή της επιχειρησιακής μονάδας ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η ανάλυση πρόσφατων δορυφορικών δεδομένων από τον επιστημονικό συνεργάτη του ΜΕΤΕΟ, Χρήστο Γιαννακάκη, δείχνει ότι η έκταση της λίμνης έχει αυξηθεί στα 10 τετραγωνικά χιλιόμετρα, από 7,6 τ.χλμ. τον Νοέμβριο. Όπως επισημαίνει, από τις αρχές Δεκεμβρίου έχει ανακοπεί η πτωτική πορεία που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2025 και συνεχίστηκε έως τον Νοέμβριο του ίδιου έτους, ενώ από τις αρχές Ιανουαρίου 2026 καταγράφεται πλέον ξεκάθαρη ανοδική τάση.

Καθοριστικό ρόλο στη μεταβολή αυτή έπαιξαν οι πλούσιες βροχοπτώσεις του Δεκεμβρίου και του Ιανουαρίου, καθώς και οι – έστω περιορισμένες – χιονοπτώσεις στη Δυτική Ελλάδα κατά την κακοκαιρία του περασμένου Σαββατοκύριακου. Όπως σημειώνει ο κ. Λαγουβάρδος, μέχρι στιγμής ο φετινός Ιανουάριος κινείται πάνω από τη μέση τιμή βροχοπτώσεων στη λεκάνη του Μόρνου. Ενδεικτικά, τις δύο πρώτες εβδομάδες του μήνα, ο μετεωρολογικός σταθμός στο χωριό Κονιάκος κατέγραψε σχεδόν 245 χιλιοστά βροχής, ενώ ο σταθμός στο φράγμα του Μόρνου κατέγραψε 100 χιλιοστά, ποσότητες ιδιαίτερα σημαντικές για την εποχή.

Μειωμένη ακόμη η εικόνα – Θετικές προοπτικές από τις προβλέψεις

Παρά τα ενθαρρυντικά δεδομένα, η έκταση της λίμνης παραμένει μειωμένη κατά 39% σε σχέση με τη μέση τιμή της περιόδου 2016–2024, καθώς το 2025 ήταν μια χρονιά με χαμηλές βροχοπτώσεις. Ωστόσο, οι βραχυπρόθεσμες μετεωρολογικές προβλέψεις ενισχύουν τις προσδοκίες για περαιτέρω βελτίωση, καθώς οι βροχές στη Δυτική Ελλάδα – που τροφοδοτούν τον Μόρνο – αναμένεται να επανεμφανιστούν από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας. «Αυτό θα πρέπει να συνεχιστεί για να έχουμε συνολικά θετική εξέλιξη», τονίζει ο κ. Λαγουβάρδος.

Επιπλέον περιθώριο αισιοδοξίας προσφέρει και η αξιόλογη χιονοκάλυψη που καταγράφηκε στη χώρα στις αρχές του δεύτερου δεκαημέρου του Ιανουαρίου 2026. Σύμφωνα με ανάλυση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, στις 12 Ιανουαρίου 2026 η χιονοκάλυψη έφτασε το 19% της συνολικής έκτασης της χώρας, ποσοστό ελαφρώς υψηλότερο από τον μέσο όρο της εποχής, που ανέρχεται στο 14% με βάση τα δεδομένα από το 2004.

Όπως αναφέρουν οι ερευνητές του ΜΕΤΕΟ, από τον Σεπτέμβριο 2025 έως τα τέλη Δεκεμβρίου η παρουσία χιονιού ήταν περιορισμένη – εικόνα συνηθισμένη την τελευταία δεκαετία. Ωστόσο, από τα τέλη Δεκεμβρίου καταγράφηκε σταδιακή αύξηση, ενώ μετά τις 10 Ιανουαρίου σημειώθηκε απότομη ενίσχυση της χιονοκάλυψης, λόγω ψυχρής εισβολής που προκάλεσε χιονοπτώσεις σε μεγάλο μέρος της επικράτειας.

Τα στοιχεία της ΕΥΔΑΠ – Ανάκαμψη, αλλά όχι ανατροπή ακόμα της συνολικής εικόνας

Σημαντική βελτίωση παρουσιάζουν και τα επίσημα στοιχεία της ΕΥΔΑΠ. Σύμφωνα με αυτά, χθες τα αποθέματα στον Μόρνο ξεπερνούσαν τα 245 εκατ. κυβικά μέτρα νερού, όταν την 1η Ιανουαρίου 2026 δεν ξεπερνούσαν τα 200 εκατ. κυβικά μέτρα. Πρόκειται για θετική εξέλιξη, η οποία, ωστόσο, δεν επαρκεί ακόμη για να ανατρέψει τη γενική εικόνα.

Υπενθυμίζεται ότι, με βάση μετρήσεις του περασμένου Νοεμβρίου, ο Μόρνος είχε χάσει περίπου 40% των αποθεμάτων του μέσα σε δύο χρόνια, ενώ η επιφάνεια της λίμνης είχε μειωθεί στο μισό. Συγκεκριμένα, η έκταση είχε περιοριστεί στα 7,6 τ.χλμ., όταν η μέση τιμή της περιόδου 2016–2024 ήταν 16,5 τ.χλμ.

Ιδιαίτερα ανησυχητικό ήταν το χαμηλό σημείο της 23ης Οκτωβρίου 2025, όταν τα αποθέματα στον Μόρνο ανέρχονταν σε μόλις 156.996.000 κυβικά μέτρα νερού, τη χαμηλότερη τιμή της τελευταίας 15ετίας. Στη συρρίκνωση αυτή συνέβαλε καθοριστικά η κλιματική αλλαγή, καθώς οι άνυδροι χειμώνες και η έλλειψη χιονοπτώσεων τα τελευταία χρόνια δεν επιτρέπουν την ανανέωση των υδατικών αποθεμάτων στις υδρολογικές λεκάνες της χώρας.

Διαβάστε επίσης:

Αίγιο: Συνελήφθη o 16χρονος που φέρεται να ξυλοκόπησε συνομήλικό του έξω από σχολείο – Χειροπέδες και στη μητέρα του

Εύβοια: Βίντεο από τον άγριο ξυλοδαρμό του 16χρονου στην Ερέτρια – «Το παιδί ήταν γεμάτο αίματα, το είχαν σακατέψει»

Τροχαίο με εγκατάλειψη στα Χανιά – Στο νοσοκομείο σοβαρά τραυματισμένος μοτοσικλετιστής