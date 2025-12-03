search
ΤΕΤΑΡΤΗ 03.12.2025 17:56
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

03.12.2025 15:46

Στα πρόθυρα οξείας λειψυδρίας η Αττική: Γιατί δεν γεμίζουν οι ταμιευτήρες παρά τις καταρρακτώδεις βροχές

03.12.2025 15:46
mornos leipsidria 99- new

Μέρα με τη μέρα κατεβαίνει η στάθμη του νερού στον Μόρνο και την Υλίκη, τις δύο κυριότερες πηγές υδροδότησης της Αττικής.

Τα συνεργεία της ΕΥΔΑΠ πραγματοποίησαν αυτοψία με drone. Όπως φαίνεται στα πλάνα, εκτάσεις που πριν από δύο έως τρία χρόνια ήταν μέρος του βυθού αποτελούν πλέον όχθες των δύο λιμνών.

Λόγω της κλιματικής αλλαγής, των χειμώνων χωρίς πολλές βροχές και χιονοπτώσεις έχουν ως ο Μόρνος σε δύο χρόνια έχασε το 40% των αποθεμάτων και η Υλίκη το 40% σε έναν χρόνο. 

Αυξάνεται η κατανάλωση του νερού στην Αττική

Την ίδια ώρα, η κατανάλωση του νερού στην Αττική αυξήθηκε το 2024 κατά 6% σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά, επιτείνοντας το πρόβλημα.

Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ και καθηγητής Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ευθύμιος Λέκκας, μιλώντας στον ΣΚΑΪ εξήγησε ότι στην Αττική το νερό από τις καταρρακτώδεις βροχές πέφτει εκτός των ταμιευτήρων.

«Οι ταμιευτήρες γεμίζουν ουσιαστικά από την απορροή, από επιφανειακά νερά που απορρέουν στη λεκάνη, κυρίως όμως γεμίζουν με το αργό λιώσιμο του χιονιού που πιθανώς να έχουμε το επόμενο διάστημα», συμπλήρωσε.

Οι πιθανές λύσεις

Ο Ευθύμης Λέκκας επεσήμανε ότι με τη δημιουργία μικρών φραγμάτων και μικρών ταμιευτήρων θα μπορούσαν να συγκρατηθεί το νερό. «Καθυστερήσουν το νερό, ώστε να μπορέσει να κατεισδύσει στο υπέδαφος και να εμποτιστούν οι υδροφόροι ορίζοντες».

Δεύτερη λύση είναι η αφαλάτωση, που «τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ», ενώ «μπορέσαμε και μειώσαμε και την κατανάλωση του ρεύματος», δεδομένου ότι παλαιότερα οι μονάδες αφαλάτωσης ήταν ιδιαίτερα ενεργοβόρες. Προσέθεσε όμως ότι η κατανάλωση ενέργειας παραμένει «μεγάλη» και υπάρχει «περιβαλλοντικό αποτύπωμα».

Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ και καθηγητής Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ευθύμιος Λέκκας εξήγησε, ακόμα, ότι με στοχευμένες αλλαγές στο δίκτυο υδροδότησης μπορούν να περιοριστούν οι απώλειες. 

Τελευταίο ζητούμενο είναι η απόκτηση «συνείδησης κατανάλωσης», τόσο στις πόλεις όσο και στον αγροτικό τομέα, τόνισε ο κ. Λέκκας. «Το νερό όταν το έχουμε το σπαταλάμε, όταν δεν τον έχουμε δημιουργεί τεράστια προβλήματα», κατέληξε.

Διαβάστε επίσης

Αυξάνονται τα μπλόκα των αγροτών: Κλειστοί δρόμοι και διαμαρτυρίες σε όλη τη χώρα, επεισόδια και στο Κιάτο 

48ωρο κακοκαιρίας από το βράδυ – Τόνους νερού στην Αττική προβλέπει ο Μαρουσάκης

Υδραυλικός πήγε να ξεβουλώσει την αποχέτευση στο κρατητήριο αστυνομικού τμήματος και βρήκε 9 όπλα!

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
stomaxi-new

Νέο στέλεχος του νοροϊού προκαλεί έξαρση των κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας φέτος τα Χριστούγεννα

psuxiko_ektelesi
ΕΛΛΑΔΑ

Εκτέλεση τοπογράφου στο Ψυχικό: «Μου έκανα ψυχολογικό πόλεμο για να ομολογήσω», κατέθεσε ο «ωραίος Τζορτζ»

voreia-makedonia-eksot
ΚΟΣΜΟΣ

Βόρεια Μακεδονία: Στη φυλακή τρεις Έλληνες – Εντοπίστηκαν πάνω από 200 φυσίγγια στα οχήματά τους σε ελέγχους στα σύνορα

Untitled-design
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Κοσμοσυρροή έξω από το «Παλλάς» για την «Ιθάκη» (Photos/Video)

RUTTE
ΚΟΣΜΟΣ

ΝΑΤΟ: Ανταποδίδει ο Ρούτε την επιθετική ρητορική Πούτιν – «Έτοιμοι και πρόθυμοι να κάνουμε ό,τι χρειάζεται»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
sissi-christidou-new
LIFESTYLE

Σίσσυ Χρηστίδου: «Είμαι ακόμα σε σοκ, δεν περίμενα ότι θα έχει τέτοιες αρνητικές αντιδράσεις η εικόνα μου» (Video)

xarxakos 66- new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Σταύρος Ξαρχάκος: Δικαίωμα του γιου του Χατζιδάκι να μη δώσει άδεια για τις συναυλίες της περιοδείας Μποφίλιου - Χαρούλη

Untitled design (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Επιμένει ο Κυρανάκης παρά τις αντιδράσεις: Καταργούνται τα πρώτα τρόλεϊ από σήμερα στον Πειραιά

aftokinito_elegxos_0112_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το πιο ελαττωματικό αυτοκίνητο της αγοράς είναι ένα best-seller

fidan
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Φιντάν θέλει να ηγηθεί αμυντικά της Ευρώπης η Τουρκία: «Να κάνουμε δικό μας κέντρο βάρους» - Πιθανό τετ α τετ με Γεραπετρίτη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 03.12.2025 17:56
stomaxi-new

Νέο στέλεχος του νοροϊού προκαλεί έξαρση των κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας φέτος τα Χριστούγεννα

psuxiko_ektelesi
ΕΛΛΑΔΑ

Εκτέλεση τοπογράφου στο Ψυχικό: «Μου έκανα ψυχολογικό πόλεμο για να ομολογήσω», κατέθεσε ο «ωραίος Τζορτζ»

voreia-makedonia-eksot
ΚΟΣΜΟΣ

Βόρεια Μακεδονία: Στη φυλακή τρεις Έλληνες – Εντοπίστηκαν πάνω από 200 φυσίγγια στα οχήματά τους σε ελέγχους στα σύνορα

1 / 3