Στα πρόθυρα οξείας λειψυδρίας η Αττική: Γιατί δεν γεμίζουν οι ταμιευτήρες παρά τις καταρρακτώδεις βροχές

Μέρα με τη μέρα κατεβαίνει η στάθμη του νερού στον Μόρνο και την Υλίκη, τις δύο κυριότερες πηγές υδροδότησης της Αττικής.

Τα συνεργεία της ΕΥΔΑΠ πραγματοποίησαν αυτοψία με drone. Όπως φαίνεται στα πλάνα, εκτάσεις που πριν από δύο έως τρία χρόνια ήταν μέρος του βυθού αποτελούν πλέον όχθες των δύο λιμνών.

Λόγω της κλιματικής αλλαγής, των χειμώνων χωρίς πολλές βροχές και χιονοπτώσεις έχουν ως ο Μόρνος σε δύο χρόνια έχασε το 40% των αποθεμάτων και η Υλίκη το 40% σε έναν χρόνο.

Αυξάνεται η κατανάλωση του νερού στην Αττική

Την ίδια ώρα, η κατανάλωση του νερού στην Αττική αυξήθηκε το 2024 κατά 6% σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά, επιτείνοντας το πρόβλημα.

Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ και καθηγητής Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ευθύμιος Λέκκας, μιλώντας στον ΣΚΑΪ εξήγησε ότι στην Αττική το νερό από τις καταρρακτώδεις βροχές πέφτει εκτός των ταμιευτήρων.

«Οι ταμιευτήρες γεμίζουν ουσιαστικά από την απορροή, από επιφανειακά νερά που απορρέουν στη λεκάνη, κυρίως όμως γεμίζουν με το αργό λιώσιμο του χιονιού που πιθανώς να έχουμε το επόμενο διάστημα», συμπλήρωσε.

Οι πιθανές λύσεις

Ο Ευθύμης Λέκκας επεσήμανε ότι με τη δημιουργία μικρών φραγμάτων και μικρών ταμιευτήρων θα μπορούσαν να συγκρατηθεί το νερό. «Καθυστερήσουν το νερό, ώστε να μπορέσει να κατεισδύσει στο υπέδαφος και να εμποτιστούν οι υδροφόροι ορίζοντες».

Δεύτερη λύση είναι η αφαλάτωση, που «τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ», ενώ «μπορέσαμε και μειώσαμε και την κατανάλωση του ρεύματος», δεδομένου ότι παλαιότερα οι μονάδες αφαλάτωσης ήταν ιδιαίτερα ενεργοβόρες. Προσέθεσε όμως ότι η κατανάλωση ενέργειας παραμένει «μεγάλη» και υπάρχει «περιβαλλοντικό αποτύπωμα».

Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ και καθηγητής Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ευθύμιος Λέκκας εξήγησε, ακόμα, ότι με στοχευμένες αλλαγές στο δίκτυο υδροδότησης μπορούν να περιοριστούν οι απώλειες.

Τελευταίο ζητούμενο είναι η απόκτηση «συνείδησης κατανάλωσης», τόσο στις πόλεις όσο και στον αγροτικό τομέα, τόνισε ο κ. Λέκκας. «Το νερό όταν το έχουμε το σπαταλάμε, όταν δεν τον έχουμε δημιουργεί τεράστια προβλήματα», κατέληξε.

