ΤΕΤΑΡΤΗ 03.12.2025 15:56
03.12.2025 12:23

48ωρο κακοκαιρίας από το βράδυ – Τόνους νερού στην Αττική προβλέπει ο Μαρουσάκης

03.12.2025 12:23
Στο έλεος ισχυρής κακοκαιρίας με βροχές και καταιγίδες αναμένεται να βρεθεί το μεγαλύτερο μέρος της χώρας από το βράδυ.

Το κύμα έχει αφετηρία τη δυτική Ελλάδα και αναμένεται την Πέμπτη να επεκταθεί σε μεγάλο μέρος της ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας.

Τα κύρια χαρακτηριστικά του φαινομένου θα είναι έντονες βροχές, καταιγίδες, πιθανές χαλαζοπτώσεις και ισχυροί άνεμοι, με αυξημένο κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων κυρίως στα ανατολικά τμήματα, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους.

Πιο επικίνδυνες μέρες αναμένεται να είναι η Πέμπτη και η Παρασκευή, με τα καιρικά φαινόμενα να χτυπούν με μεγαλύτερη ένταση Αττική, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη.

Μαρουσάκης: Έρχονται 120 τόνοι νερού ανά στρέμμα στην Αττική

Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη η κακοκαιρία ξεκίνησε από τη Δυτική Ελλάδα και την Κέρκυρα και προχωράει ανατολικά, επηρεάζοντας Θεσσαλία, Αττικοβοιωτία, Εύβοια, ανατολική και νότια Πελοπόννησο, Κυκλάδες, Κρήτη και το ανατολικό/νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Τα έντονα φαινόμενα αναμένονται να κορυφωθούν την Πέμπτη και την Παρασκευή, με βροχές, καταιγίδες, χαλάζι και δυνατούς ανέμους έως 7 μποφόρ. Στην Αττική, οι ποσότητες νερού μπορεί να ξεπεράσουν τους 120 τόνους ανά στρέμμα, προξενώντας αυξημένο κίνδυνο πλημμυρών. Στην προηγούμενη κακοκαιρία στην Αττική είχαν πέσει 40 τόνοι και είχαν προκληθεί αρκετά προβλήματα, σημείωσε ο Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Στα βόρεια τμήματα, όπως η Φλώρινα, οι θερμοκρασίες θα πλησιάσουν το μηδέν, ενώ σε νοτιότερα γεωγραφικά διαμερίσματα θα κυμανθούν από 8 έως 20 βαθμούς Κελσίου, ανάλογα με την ένταση των φαινομένων.

Το Σάββατο και την Κυριακή αναμένεται μείωση της έντασης της κακοκαιρίας, κυρίως στα νότια θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα, ωστόσο η επιφυλακή παραμένει για περιοχές που έχουν ήδη επηρεαστεί από έντονες βροχοπτώσεις.

1 / 3