Χίος: Καταζητούμενος από την Interpol συνελήφθη για λαθρεμπόριο τσιγάρων – Ελέγχεται για ληστεία, τοκογλυφία και… κατασκοπεία

Για εμπλοκή σε υπόθεση κατασκοπείας ελέγχεται ένας Τούρκος στη Χίο που συνελήφθη από στελέχη του Λιμενικού.

Η σύλληψη έγινε την προηγούμενη Παρασκευή και η πρώτη ενημέρωση από τον θάλαμο επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, έγινε το Σάββατο.

Η σύλληψη του 61χρονου υπηκόου Τουρκίας, έγινε κοντά στο λιμάνι της Χίου, από το Γραφείο Ασφαλείας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χίου σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ομάδα Δίωξης για ναρκωτικές ουσίες.

Κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του εντοπίστηκαν 166 πακέτα τσιγάρων διαφόρων επωνυμιών, χωρίς την ειδική φορολογική ταινία, γεγονός που αποτέλεσε την πρώτη κατηγορία για λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων.

Η συγκεκριμένη ποσότητα αντιστοιχεί σε αξία περίπου 650 ευρώ, ποσό που θεωρείται διαφυγόν έσοδο για το Ελληνικό Δημόσιο.

Στον χώρο βρέθηκαν επίσης δύο ζευγάρια κιάλια, ένα λάπτοπ, μια φωτογραφική μηχανή και πέντε κινητά τηλέφωνα. Τα αντικείμενα αυτά έχουν τεθεί στο επίκεντρο της έρευνας και εξετάζονται από τις αρχές της Χίου.

Παράλληλα, από το πρώτο στάδιο της έρευνας προέκυψε ότι ο ίδιος καταζητείται από την Ιντερπόλ, έπειτα από σχετικό σήμα των τουρκικών Αρχών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ERTnews, ελέγχεται και για υποθέσεις ληστείας και τοκογλυφίας.

Χθες οδηγήθηκε σε εισαγγελέα και ανακριτή και, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, κρατείται στις δικαστικές φυλακές Χίου, ενώ συνεχίζεται η διερεύνηση της υπόθεσης κατασκοπείας. Τα αντικείμενα που βρέθηκαν στο σπίτι του θεωρούνται πιθανώς εργαλεία που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε τέτοιου είδους δραστηριότητα.

