Λούτσα: Απολογείται ο δράστης του τροχαίου – Aλκοολ και κοκαΐνη στο αίμα του, την Παρασκευή η κηδεία του 24χρονου

Το κατώφλι του ανακριτή περνάει σήμερα ο υπαίτιος για τον θάνατο του 24χρονου Σωτήρη Μπαλτά στη Λούτσα τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής.

Ο 29χρονος με το πλούσιο ποινικό παρελθόν, σύμφωνα με πληροφορίες από τις τοξικολογικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε, έχει διαπιστωθεί ότι το βράδυ του θανατηφόρου δυστυχήματος είχε κάνει χρήση κοκαΐνης.

Σημειώνεται ότι χθες από την λήψη αίματος που έγινε στον 29χρονο διαπιστώθηκε ότι είχε 0,63 γραμμάρια αλκοόλ ανά λίτρο αίματος, με το όριο να είναι 0,50 γραμμάρια, παρότι στο πρώτο αλκοτέστ που του έγινε το αποτέλεσμα ήταν αρνητικό.

Ο ίδιος φέρεται να είχε παραδεχθεί στους αστυνομικούς ότι είναι χρήστης κοκαΐνης, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζει αν βρισκόταν υπό την επήρεια την ώρα του δυστυχήματος.

Τις επόμενες ώρες θα οδηγηθεί ενώπιον της ανακρίτριας για να απολογηθεί και κατόπιν σε συνεννόηση με τον εισαγγελέα θα αποφασιστεί ποια θα είναι η περαιτέρω ποινική του μεταχείριση.

Στο προηγούμενο τροχαίο βρισκόταν υπό την επήρεια

Στο προηγούμενο τροχαίο που είχε προκαλέσει το 2020 στη Βραυρώνα, όταν είχε εκτραπεί το όχημα που οδηγούσε και είχε τραυματιστεί σοβαρά ο 21χρονος συνοδηγός του, είχε διαπιστωθεί πως είχε κάνει χρήση ναρκωτικών και αλκοόλ.

Λίγες ώρες μετά το τροχαίο δυστύχημα που προκάλεσε σκοτώνοντας τον νεαρό και τραυματίζοντας σοβαρά την σύντροφό του, ο 29χρονος φέρεται να δήλωσε στους αστυνομικούς ότι κάνει χρήση κοκαΐνης, ωστόσο, ούτε διευκρινίζεται αν είπε ότι είχε κάνει εκείνη την ώρα, ούτε αυτή η δήλωση αποτελεί επίσημη κατάθεση.

Την Παρασκευή η εξόδιος ακολουθία στην Αθήνα, στο Αγρίνιο η κηδεία

Η τελευταία πράξη του δράματος θα παιχθεί την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου με την εξόδιο ακολουθία να ψάλλεται στην Αθήνα, ενώ η ταφή του θα γίνει στις Παπαδάτες Αγρινίου, σύμφωνα με την επιθυμία της οικογένειας.

