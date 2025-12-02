Με πάνω από 100 χλμ έτρεχε ο 29χρονος στη Λούτσα – Πώς έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του (Video)

Με 100-120 χλμ έτρεχε ο 29χρονος που παρέσυρε και σκότωσε τον 24χρονο στη Λούτσα.

Λίγα δευτερόλεπτα πριν τη θανατηφόρα σύγκρουση ο 29χρονος στην προσπάθεια του να αποφύγει αμάξι, που έβγαινε από στενό, μπήκε στο αντίθετο ρεύμα.

Στο σημείο αυτό φαίνεται ότι έχασε τον έλεγχο. Προσέκρουσε σε γκρι αυτοκίνητο, που ήταν σταθμευμένο και έπειτα έπεσε πάνω στον 24χρονο, τη μητέρα του, την αδελφή του και τη σύντροφο του, που είχαν μόλις κατέβει από το αμάξι.

Ο 24χρονος σκοτώθηκε ακαριαία, ενώ η σύντροφος του υπέστη κροταφική βλάβη και ανοιχτό κάταγμα κνήμης. Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, με την κατάσταση της υγείας της να παραμένει κρίσιμη.

Οι αιματολογικές εξετάσεις εντόπισαν 0,63 γραμμάρια / λίτρο αλκοόλ στο αίμα του. Το επιτρεπόμενο όριο να είναι 0,50 γραμμάρια το λίτρο.

Σύμφωνα με τον αστυνομικό συντάκτη του MEGA, Βασίλη Λαμπρόπουλο, ο 29χρονος δήλωσε στους αστυνομικούς ότι είναι χρήστης κοκαΐνης, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζει αν βρισκόταν υπό την επήρεια την ώρα του δυστυχήματος.

Θα οδηγηθεί αύριο Τετάρτη 3/12 στον Ανακριτή για να απολογηθεί.

