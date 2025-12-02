Δήμητρα Ματσούκα: Ένοχη για όλες τις κατηγορίες – Οκτώ μήνες φυλάκιση με αναστολή για την ηθοποιό

Για την ενοχή της Δήμητρας Ματσούκα για τα αδικήματα της επικίνδυνης οδήγησης από την οποία θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για τον άνθρωπο, κυκλοφορία οχήματος που του έχουν αφαιρεθεί οι πινακίδες και οδήγηση από πρόσωπο που του έχει αφαιρεθεί το δίπλωμα, απεφάνθη το Β’ Αυτόφωρο Δικαστήριο της Αθήνας.

Στην ηθοποιό επιβλήθηκε συνολική ποινή φυλάκισης 8 μηνών με τριετή αναστολή. Το δικαστήριο της αναγνώρισε το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου, το οποίο η κατηγορούμενη αιτήθηκε δια του δικηγόρου της Αλέξη Στεφανάκη.

Η γνωστή ηθοποιός ήταν απούσα σήμερα από το ακροατήριο και εκπροσωπήθηκε από τον δικηγόρο της.

Το δικαστήριο με την απόφασή του υιοθέτησε την πρόταση που έκανε νωρίτερα στο ακροατήριο ο εισαγγελέας της έδρας ζητώντας την ενοχή της ηθοποιού για όλα τα αδικήματα που της απαγγέλθηκαν και αναφέροντας πως η κατηγορούμενη οδηγούσε υπό την επήρεια «ήπιας μέθης».

Ο εισαγγελέας στην αγόρευσή του σημείωσε πως η ηθοποιός εκτός της «ήπιας μέθης» είχε υπερβεί και το όριο ταχύτητας κατά τουλάχιστον 40 χιλιόμετρα.

«Όλες οι παραβάσεις της κ. Ματσούκα είναι διοικητικές παραβάσεις που έχουν πληρωθεί. Της έχουν αφαιρεθεί πινακίδες και δίπλωμα. Δεν έχει βρεθεί να κάνει κόντρες ούτε έχει καταγραφεί να θέτει κάποιον σε κίνδυνο», είπε στη σχετική τοποθέτησή του στο δικαστήριο ο συνήγορος της ηθοποιού. «Να μην της αποδοθεί το αδίκημα της οδήγησης χωρίς άδεια, καθώς αυτή (η άδεια) βρίσκονταν στην τροχαία», είπε ακόμη ο συνήγορος της κατηγορούμενης διευκρινίζοντας πως η εντολέας του είχε ήδη πληρώσει το σχετικό πρόστιμο και ετοιμάζονταν να πάρει το δίπλωμα της πίσω.

