ΤΡΙΤΗ 02.12.2025 17:58
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

02.12.2025 10:14

Απούσα η Δήμητρα Ματσούκα από τη δίκη της για επικίνδυνη οδήγηση – Παρών μόνο ο δικηγόρος της

02.12.2025 10:14
matsouka

Στα δικαστήρια Ευελπίδων εκδικάζεται σήμερα η υπόθεση της Δήμητρας Ματσούκα που αφορά οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, χωρίς πινακίδες και δίπλωμα.

Η δίκη είχε πάρει αναβολή κατόπιν αιτήματος της ηθοποιού, προκειμένου να προσκομίσει τα απαραίτητα έγγραφα, και σήμερα αναμένεται να κριθεί η ποινική της μεταχείριση.

Η ίδια δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο και στη διαδικασία παρευρέθηκε μόνο ο δικηγόρος της.

Η δίκη διεξήχθη κανονικά και στη συνέχεια διακόπηκε, με την απόφαση να αναμένεται μετά τις 12:30.

«Η κοροϊδία τελείωσε»: Ο Σωκράτης Αλειφτήρας μιλά για το αδιέξοδο των αγροτών και τις καθυστερήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ

Μέτωπο και με τους στρατιωτικούς ανοίγει η κυβέρνηση – Tι κρύβεται πίσω από τις αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις

Κατέρρευσε μικρή γέφυρα στον Ταύρο: Σοβαρά προβλήματα στην Πέτρου Ράλλη

