Απούσα η Δήμητρα Ματσούκα από τη δίκη της για επικίνδυνη οδήγηση – Παρών μόνο ο δικηγόρος της

Στα δικαστήρια Ευελπίδων εκδικάζεται σήμερα η υπόθεση της Δήμητρας Ματσούκα που αφορά οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, χωρίς πινακίδες και δίπλωμα.
Η δίκη είχε πάρει αναβολή κατόπιν αιτήματος της ηθοποιού, προκειμένου να προσκομίσει τα απαραίτητα έγγραφα, και σήμερα αναμένεται να κριθεί η ποινική της μεταχείριση.
Η ίδια δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο και στη διαδικασία παρευρέθηκε μόνο ο δικηγόρος της.
Η δίκη διεξήχθη κανονικά και στη συνέχεια διακόπηκε, με την απόφαση να αναμένεται μετά τις 12:30.
