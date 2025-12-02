Κατέρρευσε μικρή γέφυρα στον Ταύρο: Σοβαρά προβλήματα στην Πέτρου Ράλλη

Σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία έχουν προκληθεί στον Ταύρο, μετά την κατάρρευση γέφυρας σε παράδρομο της Πέτρου Ράλλη το περασμένο Σάββατο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το σημείο στο ρεύμα προς Προφήτη Δανιήλ παραμένει κλειστό, καθώς οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για υποχώρηση της γέφυρας λόγω των έντονων βροχοπτώσεων αλλά και της ελλιπούς συντήρησης.

Η πτώση προκάλεσε και ανάφλεξη, αφού κάτω από το σημείο διέρχονται καλώδια υψηλής τάσης που ξεπερνούν τα 150.000 βολτ.

Η περιοχή είναι βιομηχανική και, ευτυχώς, τη στιγμή της κατάρρευσης δεν βρίσκονταν πεζοί ή οχήματα στο σημείο, αποτρέποντας πιθανές τραγωδίες.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες πραγματοποιούν συνεχείς αυτοψίες για να εντοπίσουν τα ακριβή αίτια και να αξιολογήσουν τη στατικότητα του υπόλοιπου οδικού δικτύου.

