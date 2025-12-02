search
ΤΡΙΤΗ 02.12.2025 16:56
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

02.12.2025 09:17

Κατέρρευσε μικρή γέφυρα στον Ταύρο: Σοβαρά προβλήματα στην Πέτρου Ράλλη

02.12.2025 09:17
petrou ralli new

Σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία έχουν προκληθεί στον Ταύρο, μετά την κατάρρευση γέφυρας σε παράδρομο της Πέτρου Ράλλη το περασμένο Σάββατο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το σημείο στο ρεύμα προς Προφήτη Δανιήλ παραμένει κλειστό, καθώς οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για υποχώρηση της γέφυρας λόγω των έντονων βροχοπτώσεων αλλά και της ελλιπούς συντήρησης.

Η πτώση προκάλεσε και ανάφλεξη, αφού κάτω από το σημείο διέρχονται καλώδια υψηλής τάσης που ξεπερνούν τα 150.000 βολτ.

Η περιοχή είναι βιομηχανική και, ευτυχώς, τη στιγμή της κατάρρευσης δεν βρίσκονταν πεζοί ή οχήματα στο σημείο, αποτρέποντας πιθανές τραγωδίες.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες πραγματοποιούν συνεχείς αυτοψίες για να εντοπίσουν τα ακριβή αίτια και να αξιολογήσουν τη στατικότητα του υπόλοιπου οδικού δικτύου.

Διαβάστε επίσης

Η συγκινητική ανάρτηση της Γεωργίας Πολυτάνου για την περιπέτεια υγείας

Αθώοι… 1.061 κατηγορούμενοι για «κύκλωμα» που χορηγούσε ψευδείς γνωματεύσεις σε αιτούντες άσυλο

«Χωρίς φρένο» οι τιμές στα κρέατα – Απλησίαστο το μοσχάρι με 55% αύξηση της τιμής του την τελευταία διετία

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
3
ADVERTORIAL

Το showcar της McLaren F1 Team πόλος έλξης σε όλη την Ελλάδα – Από τη Θεσσαλονίκη μέχρι την Πάτρα το εντυπωσιακό roadshow του ΟΠΑΠ και της Allwyn μαγνήτισε χιλιάδες επισκέπτες

athina akinita
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Τι αποκάλυψε η επιστροφή ενοικίου – Δήλωναν ενοίκιο 30 ευρώ για ⁠119 τ.μ. στο Χαλάνδρι

UG_LogoUsage_RGB_Secundary (1)
ADVERTORIAL

Η United Group B.V. συνεχίζει να καταγράφει ισχυρή ανάπτυξη στο τρίτο τρίμηνο του 2025

IMG_9150
ADVERTORIAL

Τρίτος χρόνος επιτυχίας! «ΕΓΩ ΤΟ ΞΩΤΙΚΟ» της Μαριβίτας Γραμματικάκη | Έναρξη: 23 Νοεμβρίου 2025

sokratis – famellos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος: Στηρίζουμε τις αγροτικές κινητοποιήσεις – Θα είμαι στην παρουσίαση της «Ιθάκης» γιατί η κοινωνία απαιτεί ενωτική προοδευτική λύση

Δείτε όλες τις ειδήσεις
germanou
LIFESTYLE

Ναταλία Γερμανού: Οι ευχές για τα γενέθλια του Άγγελου Λάτσιου – «Ελένη μου έχεις μεγαλώσει ένα σπουδαίο παλικάρι» (Video)

Untitled design (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Επιμένει ο Κυρανάκης παρά τις αντιδράσεις: Καταργούνται τα πρώτα τρόλεϊ από σήμερα στον Πειραιά

sissi-christidou-new
LIFESTYLE

Σίσσυ Χρηστίδου: «Είμαι ακόμα σε σοκ, δεν περίμενα ότι θα έχει τέτοιες αρνητικές αντιδράσεις η εικόνα μου» (Video)

aftokinito_elegxos_0112_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το πιο ελαττωματικό αυτοκίνητο της αγοράς είναι ένα best-seller

vrazilia-19xronos
ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Φρικτός θάνατος για 19χρονο με ψυχιατρικά προβλήματα – Τον κατασπάραξε λιοντάρι σε ζωολογικό κήπο (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 02.12.2025 16:55
3
ADVERTORIAL

Το showcar της McLaren F1 Team πόλος έλξης σε όλη την Ελλάδα – Από τη Θεσσαλονίκη μέχρι την Πάτρα το εντυπωσιακό roadshow του ΟΠΑΠ και της Allwyn μαγνήτισε χιλιάδες επισκέπτες

athina akinita
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Τι αποκάλυψε η επιστροφή ενοικίου – Δήλωναν ενοίκιο 30 ευρώ για ⁠119 τ.μ. στο Χαλάνδρι

UG_LogoUsage_RGB_Secundary (1)
ADVERTORIAL

Η United Group B.V. συνεχίζει να καταγράφει ισχυρή ανάπτυξη στο τρίτο τρίμηνο του 2025

1 / 3