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ΚΟΣΜΟΣ

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04.06.2026 23:41

«Ενθουσιασμένος» με την προοπτική συνάντησης Πούτιν-Ζελένσκι δηλώνει ο Τραμπ

04.06.2026 23:41
trump kontino

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι θα ήταν «υπέροχο» αν οι ηγέτες της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, συναντηθούν για να συζητήσουν το τέλος του πολέμου.

«Είμαι ενθουσιασμένος που μιλούν για συνάντηση. Νομίζω ότι είμαστε κοντά σε κάτι (…) Νομίζω ότι ήταν υπέροχο να συναντηθούν», είπε ο Τραμπ.

«Πρέπει να κάνουν κάποιους συμβιβασμούς», πρόσθεσε.

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