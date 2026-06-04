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04.06.2026 23:08

Ιράν: Για αμφισημίες στο προσχέδιο συμφωνίας με τις ΗΠΑ κάνει λόγο η Τεχεράνη – Οι διευκρινίσεις για τα περί χρεώσεων στο Ορμούζ

04.06.2026 23:08
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Για αμφισημίες στο προσχέδιο του Μνημονίου Συνεννόησης που βρίσκεται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ανάμεσα σε Ιράν και ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου κάνει λόγο η Τεχεράνη, δίνοντας, παράλληλα, διευκρινήσεις για το ζήτημα της επιβολής χρεώσεων στο Στενό του Ορμούζ. Οι εξελίξεις συνθέτουν ένα σκηνικό συνεχιζόμενης έντασης στη Μέση Ανατολή, με τις τοποθετήσεις Τεχεράνης και Ουάσινγκτον να παραμένουν σε αντίθετες κατευθύνσεις.

Ο Μοχσέν Ρεζαΐ, σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, σημείωσε ότι το υπό διαμόρφωση κείμενο του Μνημονίου Συνεννόησης έχει αμφισημίες που πρέπει να διευκρινιστούν, επισημαίνοντας την ανάγκη αποσαφήνισης κρίσιμων σημείων της συμφωνίας.

Στο ίδιο πλαίσιο, υποστήριξε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει να πιέσει το Ιράν ώστε να αποδεχθεί τους αμερικανικούς όρους, διατηρώντας παράλληλα τους όρους της Τεχεράνης σε μια ασαφή κατάσταση.

Χρεώσεις υπηρεσιών στο Ορμούζ και διευκρινίσεις για το καθεστώς διέλευσης

Η ένταση παραμένει και γύρω από το Στενό του Ορμούζ, καθώς η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή τελών για υπηρεσίες που σχετίζονται με τη διέλευση πλοίων από την περιοχή, απορρίπτοντας ωστόσο ότι πρόκειται για διόδια. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει θέσει επανειλημμένα το ζήτημα της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στο επίκεντρο των συνομιλιών.

Η ιρανική πλευρά ανακοίνωσε ότι τα πλοία που περνούν από το στρατηγικό πέρασμα θα επιβαρύνονται με τέλη υπηρεσιών που σκοπεύει να επιβάλει, τα οποία, όπως διευκρινίζεται, δεν αποτελούν τέλη διέλευσης αλλά ανταποδοτικές χρεώσεις.

Ο υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Καζέμ Γκαριμπαμπαντί, ανέφερε ότι η Τεχεράνη δεν στοχεύει σε έσοδα από διόδια, αλλά στην κάλυψη υπηρεσιών που θα παρέχονται από κοινού με το Ομάν, όπως ναυτιλιακή καθοδήγηση, επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και δράσεις απορρύπανσης σε περίπτωση ατυχημάτων. Παράλληλα, τόνισε ότι το Στενό του Ορμούζ βρίσκεται εντός των χωρικών υδάτων Ιράν και Ομάν και ότι οι δύο χώρες ασκούν κυριαρχικά δικαιώματα βάσει του διεθνούς δικαίου της θάλασσας.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι το πλαίσιο που διαμορφώνεται θα κινείται εντός του διεθνούς δικαίου, σημειώνοντας όμως ότι «δεν θα ικανοποιήσει πλήρως ορισμένες χώρες».

Χεζμπολάχ: «Παράλογες, ταπεινωτικές και προσβλητικές» οι διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ

Στο μεταξύ, στο μέτωπο ΙσραήλΛιβάνου, η Χεζμπολάχ απέρριψε την Πέμπτη τη νέα συμφωνία εκεχειρίας ανάμεσα στο Ισραήλ και τη λιβανική κυβέρνηση, ζητώντας την πλήρη αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τον Λίβανο, ενώ οι συνεχιζόμενες συγκρούσεις επιβαρύνουν τις προσπάθειες για αποκλιμάκωση.

Ο γενικός γραμματέας της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κάσεμ, χαρακτήρισε τις διαπραγματεύσεις «παράλογες, ταπεινωτικές και προσβλητικές». Όπως υποστήριξε, η απαίτηση της συμφωνίας να αποσυρθούν οι μαχητές της Χεζμπολάχ από τον νότιο Λίβανο την ώρα που συνεχίζονται οι επιθέσεις ισοδυναμεί με «παράδοση, ήττα και επίτευξη των στόχων του εχθρού».

«Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ο τερματισμός της επιθετικότητας, η κατάπαυση του πυρός και η αποχώρηση του Ισραήλ», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι η Χεζμπολάχ δεν έχει αναλάβει καμία δέσμευση για παύση των εχθροπραξιών.

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