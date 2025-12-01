Η συγκινητική ανάρτηση της Γεωργίας Πολυτάνου για την περιπέτεια υγείας

Τις δύσκολες ώρες με την απώλεια εγκυμοσύνης στον πέμπτο μήνα περιγράφει με εξαιρετικά διακριτικό τρόπο, η Γεωργία Πολυτάνου, σύζυγος του Χάρη Δούκα, σε μία ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση.

Η κυρία Πολυτάνου αποφεύγει να αποκαλύψει η ίδια την αιτία της περιπέτειας, που την κράτησε στο νοσοκομείο για περισσότερες από δέκα ημέρες στα μέσα Νοεμβρίου. Ευχαριστεί την οικογένεια και τους φίλους που της συμπαραστάθηκαν και κλείνει την ανάρτηση με μία φράση που συνηθίζει να χρησιμοποιεί ο δήμαρχος Αθηναίων, “προχωράμε”.

