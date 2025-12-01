search
ΤΡΙΤΗ 02.12.2025
01.12.2025

Η συγκινητική ανάρτηση της Γεωργίας Πολυτάνου για την περιπέτεια υγείας

01.12.2025
politanou georgia 99- new

Τις δύσκολες ώρες με την απώλεια εγκυμοσύνης στον πέμπτο μήνα περιγράφει με εξαιρετικά διακριτικό τρόπο, η Γεωργία Πολυτάνου, σύζυγος του Χάρη Δούκα, σε μία ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση.

Η κυρία Πολυτάνου αποφεύγει να αποκαλύψει η ίδια την αιτία της περιπέτειας, που την κράτησε στο νοσοκομείο για περισσότερες από δέκα ημέρες στα μέσα Νοεμβρίου. Ευχαριστεί την οικογένεια και τους φίλους που της συμπαραστάθηκαν και κλείνει την ανάρτηση με μία φράση που συνηθίζει να χρησιμοποιεί ο δήμαρχος Αθηναίων, “προχωράμε”.

