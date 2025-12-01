search
01.12.2025 19:51

Μeteo: Πάνω από 1.000 χιλιοστά βροχής «έπνιξαν» τα Τζουμέρκα τον Νοέμβριο – Πού αλλού καταγράφηκαν μεγάλη ύψη βροχής

01.12.2025 19:51
tzoumerka 669- new

Εξαιρετικά μεγάλα ύψη βροχής καταγράφηκαν τον φετινό Νοέμβριο στην Ήπειρο και πιο συγκεκριμένα στην ορεινή ζώνη των Τζουμέρκων, όπου τα καταγεγραμμένα ύψη υπερέβησαν τα 1000 χιλιοστά μέσα σε έναν μήνα.

Ο Νοέμβριος του 2025 χαρακτηρίστηκε από ιδιαίτερα αυξημένες βροχοπτώσεις, κυρίως στη Δυτική Ελλάδα και την Ήπειρο, σύμφωνα με τις καταγραφές του εκτεταμένου δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία χάρτη του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, όπου παρουσιάζεται η χωρική κατανομή του συνολικού μηνιαίου υετού πάνω από την Ελλάδα για τον Νοέμβριο του 2025, 4 σταθμοί κατέγραψαν μηνιαίο ύψος βροχής άνω των 800 χιλιοστών, 13 σταθμοί άνω των 600 χιλιοστών, 33 σταθμοί άνω των 400 χιλιοστών, ενώ 283 σταθμοί κατέγραψαν ποσότητες μεγαλύτερες από 100 χιλιοστά (ποσοστό 51% επί του συνόλου των ενεργών σταθμών). Το μεγαλύτερο μηνιαίο ύψος βροχής καταγράφηκε στον Καταρράκτη ‘Αρτας, όπου σημειώθηκαν 1055 χιλιοστά, με ορισμένες μικρές απώλειες στην καταγεγραμμένη ποσότητα λόγω μικρών διακοπών στη μετάδοση δεδομένων.

Photo: Συνολικός μηνιαίος υετός για τον Νοέμβριο 2025

Ειδικότερα, σύμφωνα με το METEO , οι μηνιαίες τιμές βροχόπτωσης του Νοεμβρίου 2025 στον Καταρράκτη και στα Λεπιανά ‘Αρτας συγκαταλέγονται στα δέκα μεγαλύτερα μηνιαία ύψη βροχής που έχουν καταγραφεί από την έναρξη λειτουργίας του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. «Τα δέκα μεγαλύτερα μηνιαία ύψη βροχής εμφανίζονται κυρίως σε τρεις περιόδους με έντονα καιρικά φαινόμενα: τον Φεβρουάριο 2019 (κακοκαιρίες Χιόνη και Ωκεανίς), τον Σεπτέμβριο 2023 (κακοκαιρίες Daniel και Ηλίας) και τον Νοέμβριο 2025 (κακοκαιρία Adel)», σημειώνει το meteo.gr/ ΕΑΑ.

Photo:Τα 10 μεγαλύτερα μηνιαία ύψη βροχής

