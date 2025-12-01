Έτοιμοι για σκληρή μάχη οι αγρότες: «Θα γεμίσει με μπλόκα όλη η Ελλάδα» – «Τείχος» με 1.000 τρακτέρ στον κόμβο της Νίκαιας, αιφνιδιασμός στην Εγνατία

Αποφασισμένοι παρά την καταστολή και τις συλλήψεις, συνεχίζουν και κλιμακώνουν οι αγρότες και κτηνοτρόφοι τον αγώνα τους, καθώς δηλώνουν έτοιμοι να παραμείνουν στον δρόμο μέχρι να υπάρξουν λύσεις, ενώ σε κρίσιμη συνεδρίαση στη Νίκαια πήραν αποφάσεις για τα επόμενα βήματά τους.

Οι αγρότες έχουν στήσει μπλόκα σε τρία σημεία, με τη οδική ραχοκοκαλιά της χώρας να «κόβεται» στον κόμβο της Νίκαιας στη Λάρισα, στα διόδια Μαλγάρων στη Θεσσαλονίκη και στον Ε-65 έξω από την Καρδίτσα.

Αιφνιδιαστική κάθοδος αγροτών στην Εγνατία Οδό – Κλειστό το ρεύμα προς Ξάνθη

Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Δευτέρας πραγματοποιήθηκε αιφνιδιαστική κάθοδος εκατοντάδων τρακτέρ και αγροτικών μηχανημάτων στην Εγνατία Οδό, στην Κομοτηνή.

Οι αγρότες μπήκαν στον αυτοκινητόδρομο από παράδρομο, παρακάμπτοντας τον αστυνομικό αποκλεισμό, και έκλεισαν το ρεύμα προς Ξάνθη, αιφνιδιάζοντας τις δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ.

Το πρώτο «κύμα» των αγροτών εμφανίστηκε λίγο πριν τις 11 το βράδυ, όταν δεκάδες τρακτέρ με άροτρα κατέλαβαν ξαφνικά την Εγνατία Οδό. Αμέσως σήμανε συναγερμός στην Ελληνική Αστυνομία, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι επιστρατεύτηκαν ακόμη και συνοριοφύλακες, προκειμένου να περιοριστεί η επέκταση της κινητοποίησης.

Οι αγρότες βρίσκονταν από το μεσημέρι της Κυριακής παρατεταγμένοι στο 4ο χλμ Κομοτηνής – Ξάνθης και το βράδυ της Δευτέρας αποφάσισαν να μετακινηθούν προς τον δυτικό κόμβο Κομοτηνής. Παρά τον αποκλεισμό του κόμβου από περιπολικά, οι διαδηλωτές κινήθηκαν μέσω παράδρομου και βγήκαν στην έξοδο της Εγνατίας. Από εκεί, κατευθύνθηκαν αντίθετα στο ρεύμα κυκλοφορίας, ανεβαίνοντας τελικά στον αυτοκινητόδρομο και μπλοκάροντας την κυκλοφορία προς Ξάνθη.

Όπως αναφέρουν οι ίδιοι, ο αποκλεισμός θα πραγματοποιείται κατά διαστήματα, ώστε να επιτρέπεται κυρίως η διέλευση των ΙΧ οχημάτων. Η κυκλοφορία για Ξάνθη πλέον παρακάμπτεται μέσω του ανατολικού κόμβου και στη συνέχεια μέσα από την πόλη της Κομοτηνής.

Λάρισα: Τι αποφασίστηκε στη σύσκεψη της Νίκαιας

Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να μην αποχωρήσουν αν δεν πάρουν πειστικές απαντήσεις για την καθυστέρηση των ενισχύσεων, το αυξημένο κόστος παραγωγής και τις χαμηλές τιμές παραγωγού. Την ίδια ώρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης διεμήνυσε ότι «οι δρόμοι πρέπει να είναι ανοιχτοί και θα είναι ανοιχτοί. Ο νόμος θα εφαρμοστεί».

Οι αγρότες αποφάσισαν να ενισχύσουν κι άλλο το μπλόκο στον κόμβο της Νίκαιας. Στη συνέλευση, δήλωσαν έτοιμοι και προετοιμασμένοι να δώσουν σκληρή και πολυήμερη μάχη έως ότου λυθούν τα προβλήματα τους. Σε συντονισμό με τους αγρότες που κινητοποιούνται στην υπόλοιπη Ελλάδα, θα καθορίσουν τα επόμενα βήματά τους.

Η σύσκεψη άρχισε με χειροκροτήματα και επευφημίες. Παράλληλα, υπήρξε κάλεσμα προς τους αγρότες να βρεθούν την προσεχή Πέμπτη έξω από τα δικαστήρια της Λάρισας όπου θα οδηγηθούν δύο συνάδελφοί τους, οι οποίοι συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια των επεισοδίων της Κυριακής.

Οι αγρότες δηλώνουν ότι «ήρθαν για να μείνουν» και σημειώνουν ότι στο εν λόγω μπλόκο θα προστεθούν αύριο επιπλέον τρακτέρ, με τον αριθμό τους να αναμένεται να ξεπεράσει τα 1.000.

Όπως αναφέρθηκε στη σημερινή απογευματινή συνέλευση από αύριο Τρίτη αναμένονται και άλλα τρακτέρ από κάθε γωνιά του νομού Λάρισας αλλά και από τη Μαγνησία.

«Απαιτούμε δικαιοσύνη. Αύριο υποδεχόμαστε νέα τρακτέρ που θα έρθουν από όλες τις περιοχές του νομού Λάρισας και της Μαγνησίας. Ενισχύεται κάθε μέρα το μπλόκο. Αυτή την ενότητα και την μαζικότητα φοβάται η κυβέρνηση. Το κίνημα έχει δύναμη, θα μιλάμε όλοι μαζί στην συντονιστική επιτροπή, κάτι που θα γίνεται κάθε απόγευμα», τονίστηκε στην αγροτική σύσκεψη.

«Το οργανωμένο αγροτικό κίνημα τήρησε την απόφαση του να πατήσουμε εθνική οδό. Απαιτούμε από την κυβέρνηση να σταματήσει να μας εμπαίζει και να ικανοποιήσει τα δίκαια αιτήματα μας. Δεν κάνουμε ούτε βήμα πίσω», τονίστηκε επίσης.

Ταυτόχρονα σχεδιάζονται οι επόμενες κινήσεις και ο συντονισμός με τους αγρότες που βρίσκονται στα μπλόκα της υπόλοιπης χώρας.

Το μόνο σίγουρο είναι και αυτό υπερασπίζονται οι αγρότες, πως «ήρθαν για να μείνουν», ζητώντας λύσεις στα προβλήματα που τους ταλαιπωρούν όπως το αυξημένο κόστος παραγωγής και οι χαμηλές τιμές διάθεσης αλλά και έγκαιρη καταβολή των ενισχύσεων.

Στο μπλόκο βρέθηκε ο δήμαρχος Λαρισαίων Θανάσης Μαμάκος, αλλά και ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, ο οποίος καταδίκασε τα πρόσφατα επεισόδια και υπογράμμισε ότι θα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των κινητοποιήσεων.

«Θα σας στηρίξω στον αγώνα σας για το κόστος παραγωγής. Δεν κάνετε τον αγώνα για το ένα χιλιάρικο του Daniel. Έχετε πολύ σοβαρότερα προβλήματα, γι αυτό είμαι εδώ. Χθες έγινε μια συμπλοκή και δεν το ήξερα, ούτε φανταζόμουν ότι θα γίνει αυτό το πράγμα. Την επόμενη φορά που θα γίνει τέτοια κινητοποίηση εγώ θα είμαι μπροστά να χτυπήσουν πρώτα εμένα και μετά εσάς. Σας αρκεί αυτό το πράγμα; Το θεωρώ πολύ άσχημο ανθρώπους που έχουν πάρει χρήματα παρατύπως και τους ξέρουμε όλοι, τους βλέπουμε στην Βουλή, και στις εκπομπές, να τους έχουν στα ώπα ώπα και εσάς που δίνεται τον αγώνα σας χτυπούν» δήλωσε ο περιφέρειαρχης Θεσσαλίας.

«Ανοίξαμε τον δρόμο και στην υπόλοιπη Ελλάδα – Θα γεμίσει με μπλόκα»

«Είμαστε στην εθνική και μαζί με τον Ε 65 και ανοίξαμε τον δρόμο και στην υπόλοιπη Ελλάδα, οι αγρότες βγήκαν και στα Μάλγαρα, κατάφεραν να βγουν επίσης στην ε.ο. Είμαστε 3-0, καλά πάμε», τόνισε πρόεδρος της ΕΟΑΣΝΛ κ. Ρίζος Μαρουδας εν μέσω χειροκροτημάτων για να συμπληρώσει: « Ο κ. Μαρινάκης είπε ότι θα αδειάσει την εθνική από τα τρακτέρ, αυτό δεν μπορεί να γίνει, αυτό ήταν απειλή για τους συναδέλφους που έρχονται. Η Ελλάδα θα γεμίσει μπλόκα σε καίρια σημεία στην εθνική οδό, σε τελωνεία κλπ, όπου μπορεί να ασκηθεί πίεση στην κυβέρνηση για να ικανοποιήσει τα δίκαια αιτήματα επιβίωσης που έχουμε. Είμαστε αποφασισμένοι ότι δεν θα κάνουμε βήμα πίσω αν δεν λυθούν τα προβλήματά μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους φορείς που μας συμπαραστέκονται.

Αντιμετωπίσαμε κρατική καταστολή, το περιμέναμε. Είναι απαράδεκτο ότι οι δύο συνάδελφοί μας ήταν με χειροπέδες σαν κοινοί εγκληματίες σήμερα στα δικαστήρια, την ώρα που ο «Φραπές» έφτυσε ολόκληρη κυβέρνηση και την εξεταστική για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είναι υποχρέωσή μας να είμαστε την Πέμπτη μαζί με κάποια τρακτέρ 1 η ώρα στα δικαστήρια στη Λάρισα στην απολογία των συναδέλφων μας απαιτώντας να αθωωθούν.

Αύριο το μπλόκο ενισχύεται με πάρα πολλά τρακτέρ, από πολλά χωριά, όπως το Καστρί το Μακρυχώρι, την Αμυγδαλή, την Μελία, την Μέλισσα, την Χάλκη καθώς και από τα χωριά των Φαρσάλων που θα έρθουν κομβόι και από την Μαγνησία από Στεφανοβίκειο και Ριζόμυλο. Στις 12 θα είναι εδώ αύριο Τρίτη. Θα έρθουν και τα ταξί, μετά το ψήφισμα που θα παραδώσουν στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, για συμπαράσταση».

Ο Ρ. Μαρούδας έκανε ειδική αναφορά στις συλλήψεις τονίζοντας ότι «δεν είμαστε εγκληματίες, βγήκαμε στο δρόμο για την επιβίωση μας. Εδώ και τώρα η κυβέρνηση να σταματήσει τις διώξεις». Παράλληλα, κάλεσε σε κινητοποίηση την Πέμπτη 4 Δεκέμβρη στη 1 μ.μ., στα δικαστήρια της Λάρισας όπου έχει οριστεί η δίκη των αγροτών που συνελήφθησαν.

Αφού ανακοινώθηκε ότι την Τρίτη θα φτάσουν νέα τρακτέρ στο μπλόκο, αποφασίστηκε να συνεχιστούν οι περιοδείες στα χωριά, με στόχο, νέα τρακτέρ να πυκνώσουν το μπλόκο και να δυναμώσει η πίεση στην κυβέρνηση.

Όπως επίσης έγινε γνωστό στο μπλόκο της Νίκαιας, αύριο θα βρεθούν για να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους οι αυτοκινητιστές των ταξί της πόλης που από την Τρίτη ξεκινούν 48ωρη απεργία.

Επ’ αόριστον το μπλόκο των αγροτών στα Μάλγαρα

Μπλόκο επ’ αόριστον αποφάσισαν οι αγρότες του δήμου Δέλτα, οι οποίοι έχουν αποκλείσει από το πρωί της Δευτέρας τα διόδια των Μαλγάρων στην ΠΑΘΕ, στο ρεύμα προς Αθήνα.

Σε σύσκεψη που είχαν νωρίτερα το απόγευμα, οι αγρότες αποφάσισαν αφενός να διατηρήσουν τον αποκλεισμό του ρεύματος προς την Αθήνα και αφετέρου να προχωρούν καθημερινά από αύριο σε δίωρο αποκλεισμό και του ρεύματος προς Θεσσαλονίκη.

Λίγο πριν από τις 15:30, οι αγρότες έδωσαν στην κυκλοφορία το ρεύμα της Εθνικής Οδού προς Θεσσαλονίκη, ενώ το ρεύμα προς Αθήνα παραμένει κλειστό.

Η κινητοποίηση των αγροτών ξεκίνησε αιφνιδιαστικά, λίγο μετά τις 11 το πρωί, όταν αρχικά έκλεισαν ένα ρεύμα της Εθνικής Οδού στο ύψος των διοδίων Μαλγάρων και στη συνέχεια και το άλλο.

Νωρίτερα, οι αγρότες είχαν ξεκινήσει μηχανοκίνητη πορεία προς τα διόδια, σε συνεννόηση με την αστυνομία, ώστε να παραταχθούν εκατέρωθεν της οδού χωρίς να διακοπεί η κυκλοφορία. Κατά την αναμονή τους στον παράδρομο, όμως, δεύτερη ομάδα αγροτών κινήθηκε αιφνιδιαστικά στον αυτοκινητόδρομο, προκαλώντας τον πλήρη αποκλεισμό.

Η αστυνομία παραμένει στο σημείο, ενώ οι οδηγοί καλούνται να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές για την αποφυγή καθυστερήσεων.

Η σημερινή κινητοποίηση έχει συμβολικό χαρακτήρα, ωστόσο τα μέλη της συντονιστικής επιτροπής του αγροτικού μπλόκου δηλώνουν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ αποφασισμένα να μείνουν στο σημείο, καθώς, όπως λένε, «το ποτήρι ξεχείλισε» και δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια ανοχής.

Στον αυτοκινητόδρομο υπήρχαν αυτοκίνητα που δεν κατάφεραν να περάσουν και εγκλωβίστηκαν με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένταση μεταξύ των οδηγών και των αγροτών. Ενας οδηγός έπεσε πάνω σε τρακτερ.

«Τα τρακτέρ δεν θα φύγουν από το ένα ρεύμα, θα είναι συνέχεια κλειστό. Από εκεί και πέρα, κάθε μέρα, σε ώρες που θα αποφασίζουμε εμείς από το πρωί, θα κλείνουμε συμβολικά και το ρεύμα προς τη Θεσσαλονίκη» ανέφερε χαρακτηριστικά στη voria.gr ο Κώστας Ανεστίδης, αγρότης από τα Μάλγαρα και μέλος της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων.

Δυναμικό είναι το «παρών» και στο μπλόκο στον Ε65 έξω από την Καρδίτσα, από τους αγρότες, κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους.

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Ροδόπης παρέταξαν τα τρακτέρ τους στο 4ο χιλιόμετρο στην Επαρχιακή Οδό Κομοτηνής- Ξάνθης, με την κυκλοφορία να διεξάγεται κανονικά.

Το απόγευμα αγρότες του νομού Κιλκίς προχώρησαν με τα τρακτέρ τους στον αποκλεισμό της εισόδου προς τη χώρα μας του τελωνείου των Ευζώνων.

Στον χορό των κινητοποιήσεων μπαίνουν από αύριο, Τρίτη, και οι αγρότες, οι παραγωγοί και οι κτηνοτρόφοι της Ημαθίας.

«Θα συγκεντρωθούμε στην Κουλούρα και εκεί θα αποφασίσουμε πώς θα προχωρήσουμε» ανέφερε στο τοπικό μέσο ο Τάσος Χαλκίδης, πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Βέροιας. Μέχρι στιγμής οι αγρότες της Ημαθίας δεν έχουν λάβει απόφαση αν θα βγουν ή όχι στον δρόμο, κάτι που μένει να φανεί στην αυριανή πρωινή κινητοποίηση.

Οι αγρότες του Λαγκαδά και όμορων δήμων θα έχουν το βράδυ της Τρίτης σύσκεψη προκειμένου να αποφασίσουν πώς θα συμμετέχουν στις πανελλαδικές κινητοποιήσεις, ενώ αγρότες και παραγωγοί από την ανατολική Θεσσαλονίκη και χωριά της Χαλκιδικής θα πάρουν τις αποφάσεις τους την Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου.

Κλειστή η Ε.Ο. Αθηνών – Θεσσαλονίκης στη Νίκαια – Αποκλεισμένος ο Ε65

Κλειστή παρέμεινε και σήμερα η Εθνική Οδός Αθηνών – Θεσσαλονίκης -και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας- στο ύψος της Νίκαιας Λάρισας, όπου τα τρακτέρ των Θεσσαλών αγροτών βρίσκονται από χθες το μεσημέρι παρατεταγμένα πάνω στο οδόστρωμα, στο πλαίσιο της έναρξης των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Στο σημείο παραμένει αυξημένη η παρουσία αγροτών και αγροτικών συλλόγων, ενώ στο μπλόκο φτάνουν σταδιακά και άλλα μηχανήματα, με τα περισσότερα να αναμένονται σήμερα για την ενίσχυση του αγροτικού μπλόκου.

Η Τροχαία συνεχίζει τις εκτροπές της κυκλοφορίας μέσω εναλλακτικών διαδρομών, προκειμένου να αποφευχθούν μεγάλα προβλήματα στη ροή των οχημάτων.

Η πρώτη ημέρα των κινητοποιήσεων χθες συνοδεύτηκε από επεισόδια σε Νίκαια και Πλατύκαμπο, όταν αγρότες επιχείρησαν να προσεγγίσουν την Εθνική Οδό και ακολούθησαν συγκρούσεις με τις δυνάμεις των ΜΑΤ. Έγινε χρήση χημικών και κρότου-λάμψης, ενώ υπήρξαν τραυματισμοί και τρεις συλλήψεις.

Σήμερα, αγρότες συγκεντρώθηκαν έξω απο το Δικαστικο Μέγαρο Λάρισας καταγγέλλοντας «κρατική καταστολή» και αξιώνοντας την απελευθέρωση των δύο κρατουμένων από τα χθεσινά επεισόδια στο μπλόκο της Νίκαιας μεταξύ αγροτών και αστυνομίας, και την εκδίκασή των υποθέσεών τους σε τακτική δικάσιμο.

Οι δύο από τους τρεις αγρότες που συνελήφθησαν πήραν παράταση για να απολογηθούν, με τη δικαστική διαδικασία να μετατίθεται για την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου.

Οι δύο συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι έως τότε, ενώπιον της νέας εξέτασης της υπόθεσης, ενώ ο τρίτος δεν παραβρέθηκε στη διαδικασία, καθώς παραμένει νοσηλευόμενος στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.

Αποκλεισμένος παραμένει και σήμερα ο αυτοκινητόδρομος Ε65 από τα τρακτέρ των αγροτών της Καρδίτσας, που έχουν τοποθετηθεί από χθες κατά μήκος του, στο πλαίσιο των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Συγκεκριμένα, ισχύουν οι απαγορεύσεις κυκλοφορίας όλων των οχημάτων, στις εισόδους – εξόδους, αμφίπλευρα, του ανισόπεδου κόμβου Καρδίτσας του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε-65, καθώς και στο τμήμα του αυτοκινητόδρομου από 72,3 χ/θ (Α/Κ Σοφάδων) έως και 97,3 χ/θ (Α/Κ Προαστίου) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στο μπλόκο μέχρι να δοθούν λύσεις.

Ευρεία σύσκεψη με τους εκπροσώπους όλων των αγροτικών συλλόγων της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, προκειμένου να καθορίσουν τη δράση τους για το επόμενο χρονικό διάστημα, θα πραγματοποιήσει αύριο η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων νομού Καρδίτσας, σύμφωνα με την ενημέρωση που έκανε σήμερα το βράδυ, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κώστας Τζέλλας, μιλώντας στους αγρότες που βρίσκονται στο μπλόκο του Ε65.

Επίσης, την ερχόμενη Πέμπτη, αντιπροσωπεία αγροτών της Καρδίτσας θα συμπαρασταθεί στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας, στους αγρότες που συνελήφθησαν μετά τα επεισόδια στον κόμβο της Νίκαιας, κατά την διάρκεια των κινητοποιήσεων και την ερχόμενη Παρασκευή αγρότες θα βρεθούν για συμπαράσταση στο Δικαστικό Μέγαρο Καρδίτσας.

Προετοιμασίες σε όλη τη χώρα

Στο πλαίσιο των αποφάσεων της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, αλλά και μετά το στήσιμο των δύο ισχυρών μπλόκων σε Νίκαια Λάρισας και Ε65 Καρδίτσας, μπλόκα στήνονται και θα στηθούν τις επόμενες μέρες σε όλη την χώρα. Από την Ανατολική Μακεδονία – Θράκη μέχρι και την Κρήτη.

Οι Αγροτικοί Σύλλογοι της Βοιωτίας προγραμματίζουν νέα κοινή σύσκεψη για την Τρίτη 2 Δεκέμβρη.

Επίσης, στη δημιουργία μπλόκου στον κόμβο Μεγαλοχωρίου θα προχωρήσουν και οι αγρότες των Τρικάλων την ερχόμενη Τετάρτη, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων «Η Άνοιξη».

Στη Φθιώτιδα συνεχίζονται προετοιμασίες, με στόχο στις 5 Δεκέμβρη να συγκεντρωθούν τρακτέρ και αγροτικά οχήματα στον χώρο της Έκθεσης Λαμίας και σε συνεννόηση με τους συναδέλφους τους από την υπόλοιπη Φθιώτιδα να καθορίσουν την κάθοδό τους στην Εθνική Οδό.

Στις 5 Δεκέμβρη θα στηθεί το μπλόκο των αγροτών, κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων του δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Αννας, στον δρόμο Χαλκίδας – Αιδηψού, στο ύψος της Κηρίνθου, με τον τοπικό αγροτικό σύλλογο να συνεχίζει τις συλλογικές διαδικασίες για την προετοιμασία του μπλόκου.

Τις μηχανές ζεσταίνουν και στη Δυτική Μακεδονία, όπου ο Αγροκτηνοτροφικός Σύλλογος Ανατολικής Εορδαίας και Νότιας Λεκάνης Βεγορίτιδας μετά από σύσκεψη στο Αμύνταιο, όπου συμμετείχαν αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι από την περιοχή του Αμυνταίου και της Εορδαίας, αποφασίστηκε η δημιουργία μπλόκου στον κόμβο του Φιλώτα την Τρίτη, 2 Δεκέμβρη, στη 1 μ.μ. το μεσημέρι. «Αποφασίσαμε ότι το δίκιο του αγώνα μας θα το κερδίσουμε συντονισμένοι πανελλαδικά με τα τρακτέρ στον δρόμο. Το αίτημα που μας ενώνει όλους είναι η επιβίωσή μας!» σημειώνει ο Αγροτικός Σύλλογος σε ανακοίνωση του.

Ο Αγροτικός Σύλλογος Γρεβενών αποφάσισε να βγουν οι αγρότες στα μπλόκα την Τετάρτη 3 Δεκέμβρη, με προσυγκέντρωση των τρακτέρ απέναντι από την Περιφέρεια Γρεβενών.

Ανοιχτό κάλεσμα σε όλους τους αγρότες του νομού Ημαθίας για συγκέντρωση και απόφαση στήριξης αγωνιστικού μπλόκου στην Κουλούρα, απευθύνει η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ημαθίας. Θα στηθεί στον κόμβο της Κουλούρας την Τετάρτη 3 Δεκέμβρη στη 1 το μεσημέρι, ενώ προσυγκέντρωση θα γίνει στη Νάουσα στις 12 το μεσημέρι στη διασταύρωση ΣΣ.

Τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα έχουν παραταχθεί στο 5ο χιλιόμετρο Κομοτηνής – Ξάνθης από αγρότες και κτηνοτρόφοι της περιοχής,

Ο Αμπελουργικός Σύλλογος Ζίτσας και ο Αγροτοκτηνοτροφικός Σύλλογος Ζίτσας βρίσκονται από χθες στο μπλόκο του Καλπακίου, με σύνθημα «στο δρόμο αγωνιζόμαστε για την επιβίωσή μας».

