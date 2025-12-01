search
ΤΡΙΤΗ 02.12.2025 00:58
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

01.12.2025 19:34

Αγρότες απέκλεισαν το τελωνείο των Ευζώνων με τα τρακτέρ τους – «Μπλόκο» σε όλα τα οχήματα (Video)

01.12.2025 19:34
agrotes-new

Στον αποκλεισμό του τελωνείου των Ευζώνων, τόσο στο ρεύμα εισόδου προς Ελλάδα όσο και της εξόδου προς Βόρεια Μακεδονία προχώρησαν αγρότες, κλιμακώνοντας τις κινητοποιήσεις τους.

Αρχικά στις 6 το απόγευμα απέκλεισαν την είσοδο στην Ελλάδα μόνο για τα φορτηγά και στη συνέχεια προχώρησαν σε καθολικό αποκλεισμό. Πρόκειται για αγρότες και κτηνοτρόφους από τον Δήμο Παιονίας και την περιοχή των Ευζώνων Κιλκίς. «Έχουν συγκεντρωθεί περισσότερα από 150 τρακτέρ και αγροτικά οχήματα», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ το μέλος της συντονιστικής επιτροπής του μπλόκου Βασίλης Σύγκος, σημειώνοντας πως δεν έχει ληφθεί ακόμη από τις γενικές συνελεύσεις απόφαση ως προς τη διάρκεια της κινητοποίησης.

Αντίστοιχη κινητοποίηση είχε πραγματοποιηθεί στο τελωνείο της Δοϊράνης, όπου ο συμβολικός αποκλεισμός έγινε στις 12.15 μμ και έληξε στις 2.15 μμ.

Εξάλλου, στην Παλαιά Εθνική Θεσσαλονίκης – Βέροιας, στο ύψος της Χαλκηδόνας, όπου έχει στηθεί άλλο μπλόκο, αγρότες προχώρησαν στις 2.30 μμ σε συμβολικό αποκλεισμού της οδού και στα δύο ρεύματα, ενώ αύριο το πρωί θα πραγματοποιήσουν νέα συνέλευση στο σημείο για να αποφασίσουν την περαιτέρω δράση τους.

Στο μεταξύ στα διόδια των Μαλγάρων παραμένει κλειστό το ρεύμα της εθνικής οδού προς Αθήνα ενώ στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται κανονικά.

Διαβάστε επίσης:

Περιστέρι: Χειροπέδες σε υπεύθυνο νυχτερινού μαγαζιού – Επέτρεψε την είσοδο σε ανήλικους, τους σέρβιρε αλκοόλ

Πρωτοβουλία Αστυνομικών: Όχι στην καταστολή αγροτών

79χρονος έχασε τη ζωή του στη Χαλκιδική όταν καταπλακώθηκε από κορμό δέντρου προσπαθώντας να κόψει ξύλα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
LIMENIKO NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Τούρκοι ψαράδες ψαρεύουν στα ελληνικά χωρικά ύδατα – Βίντεο ντοκουμέντο

xoupis geetha 77- new
ΕΛΛΑΔΑ

Αρχηγός ΓΕΕΘΑ: Τη στιγμή που θα χρειαστεί, το αποτέλεσμα πρέπει να είναι νικηφόρο – Τεχνολογία, πληροφορία και ταχύτητα οι νέοι κρίσιμοι παράγοντες

athina stolismeni 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Το εντυπωσιακό video από drone με τη στολισμένη Αθήνα που έγινε viral

putin 665- new
ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: Ενημερώθηκε για την κατάληψη των Ποκρόβσκ και Βοβτσάνσκ – «Η Ουκρανία αδυνατεί να αντιδράσει»

agrotes mploka
ΕΛΛΑΔΑ

Κλιμακώνονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα: Αιφνιδιαστική κάθοδος αγροτών στην Εγνατία Οδό – Κλειστό το ρεύμα προς Ξάνθη (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kairos vroxi 776- new
ΕΛΛΑΔΑ

Σάκης Αρναούτογλου: Πότε έρχεται νέα επιδείνωση του καιρού (Video)

germanou
LIFESTYLE

Γερμανού για απιστία: «Συμφωνώ με τον Νίκο Κουρή - Είναι εγωιστική σχέση αλλά είναι ανθρώπινη»

kteo
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

ΚΤΕΟ: Αυτά τα οχήματα δεν υποχρεούνται να περάσουν από τεχνικό έλεγχο

eurovision-2026-vienna
MEDIA

Eurovision: Η Ισπανία εκτός διαγωνισμού λόγω του Ισραήλ - Πιθανή η κατάρρευση του θεσμού (Video)

dimos-verikios-new
MEDIA

Βερύκιος: «Λέω αυτά που θέλω και μετά το βουλώνω» - H αναφορά στον Τσουρό και τον Λιάγκα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 02.12.2025 00:56
LIMENIKO NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Τούρκοι ψαράδες ψαρεύουν στα ελληνικά χωρικά ύδατα – Βίντεο ντοκουμέντο

xoupis geetha 77- new
ΕΛΛΑΔΑ

Αρχηγός ΓΕΕΘΑ: Τη στιγμή που θα χρειαστεί, το αποτέλεσμα πρέπει να είναι νικηφόρο – Τεχνολογία, πληροφορία και ταχύτητα οι νέοι κρίσιμοι παράγοντες

athina stolismeni 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Το εντυπωσιακό video από drone με τη στολισμένη Αθήνα που έγινε viral

1 / 3