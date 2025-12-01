Μπλόκα αγροτών: Παραλύει η χώρα από τις κινητοποιήσεις, άνοιξαν αργά το μεσημέρι τα Μάλγαρα στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη (Videos/Photos)

Την εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Αθηνών έκλεισαν οι αγρότες στο ύψος των διοδίων στα Μάλγαρα, το μεσημέρι της Δευτέρας. Παράταση για να απολογηθούν εξασφάλισαν οι δύο από τους τρεις αγρότες που συνελήφθησαν μετά τα επεισόδια στον κόμβο της Νίκαιας.

Το μπλόκο των Μαλγάρων έρχεται να προστεθεί στα μπλόκα που έχουν στήσει οι αγρότες στη Νίκαια Λάρισας, στην Καρδίτσα, στην Ημαθία και στην Κομοτηνή. Οι αγρότες με τα τρακτέρ τους έκλεισαν την εθνική οδό και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στον κόμβο των Μαλγάρων. Ωστόσο, αργά το μεσημέρι, το μπλόκο άνοιξε στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη.

Αρχικά, είχαν κλείσει το ρεύμα προς την Αθήνα και στη συνέχεια αφού άφησαν να περάσουν κάποια οχήματα, έκλεισαν και το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Οι αγρότες του νομού Θεσσαλονίκης και των υπόλοιπων περιοχών της Βόρειας Ελλάδας αιφνιδίασαν τις αστυνομικές δυνάμεις και από παρακαμπτήριες οδούς κατόρθωσαν να βγουν στην εθνική οδό στον κόμβο των Μαλγάρων και να παρατάξουν τα περίπου 200 τρακτέρ τους.

Στον αυτοκινητόδρομο υπήρχαν αυτοκίνητα που δεν κατάφεραν να περάσουν και εγκλωβίστηκαν με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένταση μεταξύ των οδηγών και των αγροτών. Ενας οδηγός έπεσε πάνω σε τρακτερ.

Μπλόκα και στη Θεσσαλία

Στο μεταξύ, κλειστή παραμένει και σήμερα η Εθνική Οδός Αθηνών – Θεσσαλονίκης -και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας- στο ύψος της Νίκαιας Λάρισας, όπου τα τρακτέρ των Θεσσαλών αγροτών βρίσκονται από χθες το μεσημέρι παρατεταγμένα πάνω στο οδόστρωμα, στο πλαίσιο της έναρξης των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Στο σημείο παραμένει αυξημένη η παρουσία αγροτών και αγροτικών συλλόγων, ενώ στο μπλόκο φτάνουν σταδιακά και άλλα μηχανήματα, με τα περισσότερα να αναμένονται σήμερα για την ενίσχυση του αγροτικού μπλόκου.

Η Τροχαία συνεχίζει τις εκτροπές της κυκλοφορίας μέσω εναλλακτικών διαδρομών, προκειμένου να αποφευχθούν μεγάλα προβλήματα στη ροή των οχημάτων.

Επίσης, αγρότες συγκεντρώθηκαν έξω απο το Δικαστικο Μέγαρο Λάρισας καταγγέλλοντας «κρατική καταστολή» και αξιώνοντας την απελευθέρωση των δύο κρατουμένων από τα χθεσινά επεισόδια στο μπλόκο της Νίκαιας μεταξύ αγροτών και αστυνομίας, και την εκδίκασή των υποθέσεών τους σε τακτική δικάσιμο.

Προθεσμία για τις 4/12 στους δύο συλληφθέντες αγρότες

Παράταση για να απολογηθούν εξασφάλισαν οι δύο από τους τρεις αγρότες που συνελήφθησαν μετά τα επεισόδια στον κόμβο της Νίκαιας, κατά την διάρκεια των κινητοποίησεων που βρίσκονται σε εξέλιξη, με τη δικαστική διαδικασία να μετατίθεται για την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου.

Οι δύο συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι έως τότε, ενώπιον της νέας εξέτασης της υπόθεσης, ενώ ο τρίτος δεν παραβρέθηκε στη διαδικασία, καθώς παραμένει νοσηλευόμενος στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.

Η καταγγελία

Ο τρίτος συλλληφθείς – ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής Χρήστος Σιδερόπουλος – νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο καταγγέλλοντας αστυνομική βία που είχε ως αποτέλεσμα να σπάσει ένα πλευρό του.

Μέσα από το νοσοκομείο, ο κ. Σιδερόπουλος, δηλώνει πως το περιστατικό εκτυλίχθηκε ενώ οι αγρότες διεκδικούσαν να προχωρήσουν στο κλείσιμο της Εθνικής Οδού θέλοντας να διαδηλώσουν για τα αιτήματά τους.

Πρώτα προηγήθηκε διαπληκτισμός με τον αξιωματικό και μετά «ήρθαν οι αστυνομικοί και μου λένε ότι είναι αυτόφωρο.

Τους είπα, ‘’δεν υπάρχει αυτόφωρο, να έρθει πρώτα ο εισαγγελέας” -γιατί δεν είχαν ούτε εισαγγελέα-.εάν είχαν, δεν θα ρίχναν ούτε δακρυγόνα, ούτε κρότου λάμψης. Όταν ζητήσαμε να έρθει εισαγγελέας, έλεγα ότι δε μπαίνω στο αυτοκίνητο, γιατί δεν υπάρχει αυτόφωρο και οι αγρότες δεν άφηναν να με προσαγάγουν.

Στη δεύτερη φάση λοιπόν, ενώ ο αξιωματικός δεν βρισκόταν καν εκεί κοντά, έρχεται και με τραβάει από το μπουφάν. Οι αστυνομικοί του λένε ‘’περίμενε, περίμενε’’, επειδή μιλούσαμε, και αυτός με τραβάει και με ρίχνει κάτω. Μου βάζει το γόνατο στον λαιμό και μου ρίχνει με το γόνατο στα πλευρά», αναφέρει.

Ο αγροτοσυνδικαλιστής, που υπέστη κάταγμα στα πλευρά από το χτύπημα, τονίζει ότι τα χιλιάδες τρακτέρ που έχουν ξεχυθεί σε κεντρικές οδούς «κόβοντας» τη χώρα στα δύο, είναι ενδεικτικά της αγανάκτησης του αγροτικού κλάδου.

«Όταν βλέπεις 1.000 τρακτέρ και τόση νεολαία, με 25άρηδες, 30άρηδες, να έρθουν για να διαμαρτυρηθούν, κάνε λίγο στην άκρη. Ο κόσμος πρέπει να ξεσπάσει, να πει τον καημό του. Η επίθεση που έκανε ο αξιωματικός ήταν αδικαιολόγητη».

Ο κ. Σιδερόπουλος κι ένας ακόμη αγρότης που καταγγέλλει επίσης ότι χτυπήθηκε από αστυνομικό, μεταφέρθηκαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.

Στα επεισόδια τραυματίστηκαν και δύο αστυνομικοί, που διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη τριών αγροτών.

Τι θα γίνει σήμερα

Για σήμερα (01.12.2025) αναμένονται δεκάδες τρακτέρ να φτάσουν στα μπλόκα που έχουν στηθεί σε Νίκαια και Καρδίτσα ενώ την ερχόμενη Τετάρτη αγρότες από τα Τρίκαλα θα στήσουν νέο μπλόκο και στον κόμβο Μεγαλοχωρίου.

Μέσα στις επόμενες ημέρες και οι αγρότες από την Μαγνησία ετοιμάζονται να αποκλείσουν το λιμάνι του Βόλου.

Τα σχέδιά τους ωστόσο επεκτείνονται και σε Σέρρες και Αλεξανδρούπολη τα οποία επίσης θα αποκλειστούν σε λίγες ημέρες από νέα μπλόκα.

Στα μπλόκα συμμετέχουν κυρίως αγρότες από Λάρισα, Φάρσαλα, Τύρναβο, Ελασσόνα, Νίκαια, Πλατύκαμπο, Καρδίτσα και Μαγνησία, έχοντας παρατάξει περισσότερα από 1.000 τρακτέρ στην Εθνική Οδό, «κόβοντας» τη χώρα στα δύο.

Η διέλευση των οχημάτων στην Εθνική γίνεται με εκτροπή στην Παλαιά Εθνική Οδό Βόλου Λάρισας, ενώ μέχρι στιγμής δεν αντιμετωπίζονται ιδιαίτερα προβλήματα.

Τα αιτήματα

Στην κορυφή των αιτημάτων βρίσκεται η μείωση της τιμής στο αγροτικό ρεύμα. Σήμερα, ένας μέσος παραγωγός πληρώνει κατά 45% ακριβότερη κιλοβατώρα σε σχέση με το 2021, ενώ η κατανάλωση στις ενεργοβόρες καλλιέργειες (βαμβάκι, καλαμπόκι, θερμοκήπια) έχει σχεδόν διπλασιαστεί λόγω άρδευσης και μεταψυκτικών αναγκών.

Ζητούν επίσης αφορολόγητο πετρέλαιο κίνησης, με τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης να επιβαρύνει σήμερα την τελική τιμή κατά 35–40 λεπτά/λίτρο, ποσό που σε μια μέση αγροτική μονάδα μεταφράζεται σε ετήσιο επιπλέον κόστος 1.200–1.800 ευρώ μόνο από φόρο καυσίμων.

Στη λίστα μπαίνει και η μείωση ΦΠΑ στα εφόδια: λιπάσματα, ζωοτροφές και φυτοφάρμακα φορολογούνται με 13% ή 24%, όταν ο σταθμισμένος ευρωπαϊκός μέσος όρος κινείται κοντά στο 10-12%.

Οι συνεταιρισμοί σημειώνουν ότι στα λιπάσματα οι τιμές έχουν αυξηθεί κατά 38-50% σε σχέση με πέρυσι, ενώ για τις ζωοτροφές η άνοδος πλησιάζει το 35%.

Προσθέτουν ότι χωρίς άμεσα μέτρα, το λειτουργικό κόστος της παραγωγής έχει ανέβει συνολικά περίπου 28-32% φέτος σε σχέση με το 2024, ποσοστό που «ροκανίζει» το εισόδημα πριν καν αυτό φτάσει σε χέρια παραγωγού ή εργατών.

Η πίεση αυτή καταλήγει στους πιο ευάλωτους: τους πολίτες-καταναλωτές. Μελέτες κόστους τροφίμων δείχνουν ότι το 30% του διαθέσιμου εισοδήματος των ελληνικών νοικοκυριών κατευθύνεται σε βασικά αγαθά και έμμεσους φόρους, όταν ο παγκόσμιος μέσος όρος ισοβαρεί περίπου στο 17%.

Στην πράξη, για ένα νοικοκυριό με καθαρό εισόδημα 1.500 ευρώ, σχεδόν 450 ευρώ τον μήνα χάνονται σε πληθωριστικές αυξήσεις τιμών, ΦΠΑ και καύσιμα.

Κάθε άνοδος στην αγροτική παραγωγή μετακυλίεται με συντελεστή 1,6x-1,8x στην τελική τιμή: 10% άνοδος στο χωράφι, «γράφει» 16-18% στο ράφι.

