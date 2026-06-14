ΕΛΑΣ για Μητσοτάκη: Διαφθορά ή εντιμότητα το δίλημμα των επόμενων εκλογών

Σκληρή πολιτική κριτική στον πρωθυπουργό για την κυριακάτικη ανάρτησή του ασκεί η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ).

Η Αμαλίας κάνει λόγο για προσπάθεια μετακύλισης ευθυνών σε υποθέσεις που έχουν απασχολήσει την επικαιρότητα.

«Τέτοιος θράσος ο κος Μητσοτάκης διαθέτει περίσσιο και το γνωρίζουμε άλλωστε από τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε τα Τέμπη αλλά και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου επιχείρησε πάλι να φορτώσει τις δικές του ευθύνες σε κάποιες δήθεν διαχρονικές παθογένειες του κράτους», σχολιάζει χαρακτηριστικά.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

«Χρειάζεται απύθμενο θράσος ώστε κάθε φορά που ένα κυβερνητικό σύστημα σαπίζει και τα γαλάζια παιδιά πιάνονται με τη γίδα στη πλάτη, ο αρχιερέας της διαφθοράς να επαίρεται και από πάνω ότι ίδιος εξάρθρωσε τα κυκλώματα.

Τέτοιος θράσος ο κος Μητσοτάκης διαθέτει περίσσιο και το γνωρίζουμε άλλωστε από τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε τα Τέμπη αλλά και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου επιχείρησε πάλι να φορτώσει τις δικές του ευθύνες σε κάποιες δήθεν διαχρονικές παθογένειες του κράτους.

Ωστόσο η μεγαλύτερη παθογένεια σήμερα στον τόπο μας είναι το καθεστώς διαφθοράς που έχει το δικό του ονοματεπώνυμο και ελέγχεται επιτελικά από το Μαξίμου.

Και για αυτό οι επόμενες εκλογές, όποτε και αν γίνουν, θα έχουν ένα σαφές δίλημμα: Διαφθορά ή εντιμότητα;».

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