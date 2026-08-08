Aegon’s Conquest: Επιβεβαιώνεται η πρώτη μεγάλη ταινία από το σύμπαν του Game of Thrones

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Το Game of Thrones έγραψε ιστορία και θεωρείται από πολλούς ως μία από τις πιο σημαντικές σειρές στην ιστορία της τηλεόρασης. Το HBO έχει μεγαλώσει το σύμπαν με νέα projects, όπως το House of the Dragon και μόλις επιβεβαίωσε για ακόμη μια φορά, ότι το franchise θα κάνει τη μετάβαση πλέον και στη μεγάλη οθόνη.

Μιλώντας για τα project που ετοιμάζει, η Warner Bros. Discovery επιβεβαίωσε ότι η πρώτη μεγάλη ταινία του franchise, η οποία ονομάζεται Aegon’s Conquest, θα κάνει πρεμιέρα αποκλειστικά στους κινηματογράφους. Πρόκειται για την πρώτη ταινία του franchise, την οποία θα παρακολουθήσουν οι fans στις σκοτεινές αίθουσες από το 2027.

Η Warner Bros έγραψε τα εξής:

Μετά το 2027, το κινηματογραφικό μας πρόγραμμα θα συνεχίσει να βασίζεται σε εμβληματικά franchises, όπως την επική ταινία που ετοιμάζουμε με το όνομα Aegon’s Conquest από τον κόσμο του Game of Thrones.

Η ταινία θα επικεντρώνεται στον Aegon I Targaryen, έναν αδίστακτο κατακτητή από τα μυθιστορήματα «A Song of Ice and Fire» του George R.R. Martin. Η ιστορία του συγκεκριμένου χαρακτήρα έχει ειπωθεί στο βιβλίο Fire and Blood που επικεντρώνεται στην άνοδο και στην πτώση διαφόρων βασιλιάδων. Πρόκειται για ένα prequel του House of the Dragon, που αφηγείται την ιστορία της αιματηρής και βάναυσης κατάκτησης του Westeros από τους Targaryen.

Η ιστορία ακολουθεί τον εισβολέα Aegon Targaryen, ο οποίος κατέκτησε την ήπειρο του Westeros με τις αδελφές του, Rhaenys και Visenya, αλλά και τους δράκους τους. Ο Aegon ένωσε με Έξι από τα Επτά Βασίλεια σε μόλις δύο χρόνια, με μόνο τον Dorne να μπορεί να αντισταθεί με επιτυχία.

Το Aegon’s Conquest δεν έχει ακόμα ημερομηνία κυκλοφορίας, αλλά θα παίξει κάποια στιγμή μετά το 2027.

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