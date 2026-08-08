Δημοσκοπήσεις στον… ήλιο – Μία περίεργη συζήτηση και η συμβουλή Ζούπη

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Και ξαφνικά, εκεί που ήταν παγκοίνως γνωστό ότι δημοσκοπήσεις με τους μισούς πολίτες σε διακοπές δεν γίνονται, προέκυψαν κάτι περίεργες ψιθυρολογίες περί γκάλοπ, λέει, που ανατρέπουν, λέει, όλα τα δεδομένα, ντάλα καλοκαίρι και μας τις… κρύβουν!

Με απλά λόγια: Γίνονται δημοσκοπήσεις αυγουστιάτικα και καταγράφουν φοβερά στοιχεία, που όμως δεν δημοσιοποιούνται!

Και κάπως έτσι, για να το πούμε απλά, γράφει ο καθένας (κατά προτίμηση στο FB) το μακρύ του, το κοντό του, το πλατύ του και το στενό του – να έχει απ’ όλα ο μπαξές!

Όσοι γνωρίζουν βέβαια ότι γκάλοπ δεν γίνονται καταμεσής των διακοπών, έφριξαν. Περισσότερο απ’ όλους όμως ένας ειδικός, ο υπεύθυνος ερευνών της Opinion Poll, Ζαχαρίας Ζούπης. Ο οποίος δεν άντεξε και έστειλε μήνυμα σε γνωστούς και φίλους, δίνοντας μία ταπεινή, όπως λέει, συμβουλή προς όσους παρακολουθούν τις εξελίξεις, αναλύσεις για δημοσκοπήσεις, προσεγγίσεις από ειδήμονες αυτές τις μέρες: «Απλά μην τις παίρνετε στα σοβαρά. Αρχές Αυγούστου είναι κοροϊδία να διαβάζει κάποιος νέα για δημοσκοπήσεις, για ποσοστά κομμάτων, για ανοδικές ή καθοδικές τάσεις κομμάτων.

Κάποιους βολεύει βέβαια όλο αυτό το παιχνίδι… Καμία έρευνα δεν έχει γίνει τουλάχιστον 2 βδομάδες τώρα. Αυτή είναι η αλήθεια και μην επιτρέπετε να σας κοροϊδεύουν», γράφει ο Ζαχαρίας.

Κι άδικο δεν έχει…

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