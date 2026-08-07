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07.08.2026 21:57

Το κατά Πολάκη πολιτικό μίγμα για την «κυβερνώσα Αριστερά» – Πώς πρέπει να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

07.08.2026 21:57
pavlos-polakis

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Με μια ανάρτησή του, στην οποία κάποιοι εντοπίζουν ηγετικές διαθέσεις, ο Παύλος Πολάκης προσδιορίζει τα χαρακτηριστικά που, κατά τον ίδιο, πρέπει να υιοθετήσει ο ΣΥΡΙΖΑ από την πορεία της ανανεωτικής αριστεράς και άλλων πολιτικών φορέων (ΠΑΣΟΚ του ΄80, ΚΚΕ, εξωκοινοβουλευτική αριστερά) προκειμένου να συγκροτήσει μια λαϊκή Κυβερνώσα Αριστερά.

Υπογράφει ως υπεύθυνος στρατηγικού σχεδιασμού και δηλώνει «επιστρέφουμε για το δίκιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών» – όλο το στελεχικό δυναμικό του ΣΥΡΙΖΑ τις τελευταίες μέρες έχει προμετωπίδα το μότο «επιστρέφουμε» ή «είμαστε εδώ». 

Τι αναφέρει λοιπόν ο βουλευτής Χανίων στην ανάρτησή του;

«ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ μια ΚΥΒΕΡΝΩΣΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ στην Ελλάδα που να διαθέτει:

-Τη λαϊκότητα και τη δικτύωση του ΠΑΣΟΚ του 80 

-Την ακλόνητη πίστη σε αξίες και αρχές του ΚΚΕ

-Τις ιδέες ,προτάσεις και τεκμηρίωση κυβερνητικού προγράμματος της ανανεωτικής αριστερά.

-Τη συνδικαλιστική δουλειά, οργάνωση και τις πολύμορφες- αποφασιστικές κινητοποιήσεις και ακτιβισμούς της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς

ΑΥΤΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με ξεκάθαρο πρόγραμμα και λαϊκά κατανοητό λόγο για να αποτελέσει ξανά τη δύναμη συσπείρωσης του ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ της Ελλάδας για να ηττηθεί όχι απλά ο Μητσοτάκης αλλά η νεοφιλελεύθερη πολιτική και ηγεμονία που είναι σε αποδρομή, αλλά πρέπει να φανεί καθαρά το ΑΝΤΙΠΑΛΟ ΔΕΟΣ !!

Παύλος Πολάκης 

υπεύθυνος στρατηγικού σχεδιασμού ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ……

Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για το δίκιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών».

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