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07.08.2026 16:05

Κουτσούμπας στο TikTok για κόστος διακοπών: «Για εκατομμύρια εργαζόμενους το ταξίδι σταματά πριν αρχίσει»

07.08.2026 16:05
KOUTSOUMPAS
Eurokinissi

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Το δυσβάσταχτο κόστος μετακίνησης και διαμονής που στερεί από χιλιάδες εργαζόμενους το δικαίωμα στις διακοπές σχολιάζει με βίντεο στο TikTok ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας. Σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα ένα είναι το πραγματικό δίλημμα: Οι ανάγκες των πολλών ή τα κέρδη των λίγων.

Ολόκληρη η δήλωση:

«Σε μια χώρα με χιλιάδες νησιά, το μεγαλύτερο εμπόδιο δεν είναι το πέλαγος, είναι η τιμή του εισιτηρίου. Βάζεις βενζίνη και αδειάζει το πορτοφόλι, κλείνεις ακτοπλοϊκά και αδειάζει ο λογαριασμός, ψάχνεις δωμάτιο και… αδειάζει το όνειρο! Για εκατομμύρια εργαζόμενους το ταξίδι σταματά πριν καν ξεκινήσει. Δεν μας χωρίζει από τις διακοπές η απόσταση, αλλά το κόστος. Κι όμως, αυτοί που δουλεύουν όλο τον χρόνο για να σπάνε τα ρεκόρ των κερδών το ένα μετά το άλλο είναι οι ίδιοι που δεν μπορούν να απολαύσουν ούτε λίγες μέρες ξεκούρασης στον τόπο τους. Το πραγματικό δίλημμα δεν είναι “βουνό ή θάλασσα”. Είναι το ίδιο δίλημμα που υπάρχει παντού: οι ζωές μας ή τα κέρδη τους. Γιατί όσο ο τουρισμός, οι μεταφορές και ο ελεύθερος χρόνος λειτουργούν με κριτήριο το κέρδος, τόσο οι εργαζόμενοι θα χτίζουν τους παραδείσους των άλλων και θα στερούνται τον δικό τους…».

@twra_kke 🎞 TikTok video του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δ. Κουτσούμπα, για το εκρηκτικό κόστος των καλοκαιρινών διακοπών 🔴 Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, σχολιάζει το δυσβάσταχτο κόστος μετακίνησης και διαμονής που στερεί από χιλιάδες εργαζόμενους το δικαίωμα στις διακοπές και αναδεικνύει το πραγματικό δίλημμα: οι ανάγκες των πολλών ή τα κέρδη των λίγων. ▶️ Δείτε τη δήλωσή του. #διακοπες #kke #koutsoumpas #fy #fyp ♬ original sound – Τώρα ΚΚΕ!

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