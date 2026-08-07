Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο Στέφανι Κορινθίας

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Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά στην περιοχή Στεφάνι της Κορίνθου που ξέσπασε νωρίς το απόγευμα την Παρασκευή.
Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 82 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 24 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί προκειμένου να επιχειρούν περιοδικά 8 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.
Νωρίς το απόγευμα, εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους προκειμένου να είναι έτοιμοι για πιθανή μετακίνηση.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 16:00.
Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3)
Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κορινθίας.
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