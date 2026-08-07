Υπό έλεγχο η φωτιά σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στο Μαρκόπουλο Αττικής

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Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής, 7/8, σε έκταση με χαμηλή βλάστηση στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας στην Αττική, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις που έσπευσαν στο σημείο να τη θέτουν άμεσα υπό έλεγχο.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 16:30, σε περιοχή όπου σήμερα έχει υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Για την κατάσβεσή της επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 2 οχήματα. Στην επιχείρηση συμμετείχε με υδροφόρες ο Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής, ενώ, όπως επισημαίνεται από την Πυροσβεστική, καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λάμβανε συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

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