Εκκένωση πολυκατοικίας στο Παλαιό Φάληρο λόγω φωτιάς

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Εκκενώθηκε προληπτικά πολυκατοικία στο Παλαιό Φάληρο, λόγω φωτιάς.
Η φωτιά ξέσπασε σε ισόγειο κατάστημα με ναυτιλιακά είδη στη Λεωφόρο Αμφιθεας στο Παλαιό Φάληρο.
Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες 4 οχήματα και 1 ειδικό γερανοφόρο όχημα, ενώ υπάρχουν έντονοι καπνοί.
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