Michelle Pfeiffer: «Δεν θέλω ποτέ ξανά να πρωταγωνιστήσω σε άλλη ταινία» (videos)

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Η 45ετής κινηματογραφική καριέρα της Μισέλ Φάιφερ (Michelle Pfeiffer) μπορεί να έφτασε στο τέλος της, με τη σταρ του Χόλιγουντ να δηλώνει: «Δεν θέλω ποτέ ξανά να πρωταγωνιστήσω σε άλλη ταινία».

Η ηθοποιός έχει πρωταγωνιστήσει στις ταινίες «Grease 2» και «Scarface» στις αρχές της δεκαετίας του 1980 και τα τελευταία χρόνια έχει κεντρικούς ρόλους στις τηλεοπτικές σειρές «Margo’s Got Money Troubles» και «The Madison», μεταξύ άλλων.

Η Μισέλ Φάιφερ, η οποία έχει δύο υποψηφιότητες για Όσκαρ, παρευρέθηκε στην Women of Apple TV (Γυναίκες της Apple TV) ενόψει της επερχόμενης τελετής απονομής βραβείων Emmy και είπε στις άλλες υποψήφιες, σύμφωνα με το THR: «Δεν θέλω ποτέ να πρωταγωνιστήσω σε άλλη ταινία, ορκίζομαι στον Θεό. Θέλω μόνο να κάνω έργα συνόλου. Είναι πολύ πιο διασκεδαστικό, το λατρεύω τόσο πολύ».

Η Μισέλ Φάιφερ ήταν μια από τις πιο ακριβοπληρωμένες σταρ της δεκαετίας του ’90, χάρη στις δύο συνεχόμενες υποψηφιότητες για Όσκαρ για τις ταινίες «Dangerous Liaisons» και «The Fabulous Baker Boys». Στη συνέχεια, επιλέχθηκε για τον ρόλο της Catwoman στην ταινία, «Batman Returns» (1992) του Τιμ Μπάρτον (Tim Burton).

Fresh off of two buzzy TV performances this year in Margo’s Got Money Troubles and The Madison, Michelle Pfeiffer has a new perspective on what roles she’s looking to take on.



“I never want to star in another movie, I swear to God. I only want to do ensemble pieces."… August 4, 2026

Στην τελετή απονομής των βραβείων Emmy, που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις 15 Σεπτεμβρίου, η Μισέλ Φάιφερ είναι υποψήφια για Emmy στην κατηγορία Καλύτερου Β’ Γυναικείου Ρόλου για τον ρόλο της στη σειρά «Margo’s Got Money Troubles», μαζί με τις πρωταγωνίστριες του «Widow’s Bay», Κέιτ Ο’Φλιν (Kate O’Flynn) και Ντέιλ Ντίκι (Dale Dickey), Χάνα Άινμπιντερ (Hannah Einbinder) και Μέγκαν Στάλτερ (Megan Stalter) (για το «Hacks»), την Τζανέλ Τζέιμς (Janelle James) («Abbott Elementary») και την ηθοποιό του «Shrinking», Τζέσικα Γουίλιαμς (Jessica Williams).

«Έχω μείνει άναυδη από τις γυναικείες ερμηνείες στην τηλεόραση και ειλικρινά, απλώς κυριαρχούν», είπε η Φάιφερ στις άλλες υποψήφιες για Emmy.

«Μου αρέσει το πόσο περίπλοκοι και ελαττωματικοί είναι όλοι αυτοί οι χαρακτήρες και μου θυμίζει πραγματικά εκείνο το διάσημο απόφθεγμα του Ρόμπιν Γουίλιαμς (Robin Williams) που λέει: “Να θυμάσαι ότι όλοι όσοι συναντάς δίνουν μια μάχη για την οποία δεν ξέρεις τίποτα και να είσαι ευγενικός”» συνέχισε. «Αυτό, για μένα, συνοψίζει τη σειρά και το μήνυμά της και είμαι πραγματικά περήφανη που είμαι μέρος της», είπε η ηθοποιός για τη σειρά «Margo’s Got Money Troubles».

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