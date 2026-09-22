Ανθή Βούλγαρη για υπόθεση Μαζωνάκη: «Σταματήστε να γράφετε ότι έχω πάει κι εγώ σε αυτή την κλινική» (Video)

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Τα δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι έχει επισκεφθεί την περιβόητη κλινική στο Κολωνάκι, εκεί όπου ο Γιώργος Μαζωνάκης άφησε την τελευταία του πνοή το μεσημέρι της Τετάρτης (9/9) διέψευσε η Ανθή Βούλγαρη μέσα από τον αέρα του «Κοινωνία Ώρα Mega».

Με αφορμή τις εξελίξεις στην υπόθεση θανάτου του τραγουδιστή, η παρουσιάστρια ξεκαθάρισε ότι ουδέποτε έχει υπάρξει πελάτισσα του συγκεκριμένου ιδιωτικού ιατρείου, υπογραμμίζοντας ότι οτιδήποτε άλλο δημοσιεύεται για την ίδια είναι ανυπόστατο και ψευδές.

«Επειδή έχουν ακουστεί πολλά και με την ευκαιρία να πω… σταματήστε σας παρακαλώ αυτά τα άρθρα που γράφετε ότι έχω πάει κι εγώ σε αυτή την κλινική. Αν είχα πάει, πιστέψτε με εκτός του ότι θα το είχα καταγγείλει αν καταλάβαινα ότι είναι παράνομο, θα το είχα πει κιόλας. Δεν κρυβόμαστε εδώ πέρα. Το θέμα είναι ότι πήγαινε πάρα πολύς κόσμος, πάρα πολλοί διάσημοι που έτσι πίστευαν ότι θα αποκτήσουν ευεξία και καλύτερη υγεία και ενέργεια. Βλέπεις, όμως, ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα» επισήμανε στον αέρα του «Κοινωνία Ώρα MEGA».

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