Η Σίσσυ Χρηστίδου είπε την πρώτη καλημέρα στην πρωινή καθημερινή ζώνη – «Κάποια πράγματα άλλαξαν» (Video)

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Πρεμιέρα στην πρωινή καθημερινή ζώνη του Mega έκανε η Σίσσυ Χρηστίδου και η παρέα της, επιστρέφοντας ανανεωμένοι με την εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι».

Ο Παύλος Σταματόπουλος, ο Νίκος Συρίγος, ο Κωνσταντίνος Βασάλος και η Βάλια Χατζηθεοδώρου θα βρίσκονται στο πλευρότ ης παρουσιάστριας, συνθέτοντας μια ομάδα με χημεία, χιούμορ και άποψη, ενώ η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου θα μοιράζεται συνταγές, γευστικές προτάσεις και ιδέες που κάνουν την κουζίνα πιο δημιουργική.

Συμμετοχή στην εκπομπή θα έχει και ο Ανδρέας Μικρούτσικος ο οποίος θα δίνει τα δικά του ραντεβού με τη Σίσσυ Χρηστίδου και την παρέα της στην εκπομπή, όταν η επικαιρότητα το επιτάσσει.

«Καλημέρα και καλή εβδομάδα! Έχουμε χρόνια να το πούμε αυτό… Και η αλήθεια είναι ότι δεν πιστεύαμε ότι θα το ξαναπούμε τόσο σύντομα. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είμαστε εδώ, καθημερινό το «Χαμογέλα» μας… Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, είναι όλοι εδώ, όλοι οι άνθρωποι που αγαπάμε, και πίσω από τις κάμερες, οι περισσότεροι δηλαδή… Κάποια πράγματα άλλαξαν, τα βασικά όμως που ξέρετε όχι. Είμαστε πολύ πιστοί σε αυτά που αγαπάμε…» είπε, μεταξύ άλλων, η Σίσσυ Χρηστίδου στην έναρξη.

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