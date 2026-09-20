«Ξαναχτύπησε» η Ελένη Λουκά – Διέκοψε ζωντανή σύνδεση της ΕΡΤ από το Α’ Νεκροταφείο

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«Καρτέρι» στο τηλεοπτικό συνεργείο της ΕΡΤ, που βγήκε ζωντανά από το Α’ Νεκροταφείο, μετά την ολοκλήρωση της πολιτικής κηδείας της Μαργαρίτας Παπανδρέου, έστησε η Ελένη Λουκά.
Η «θεούσα» της ελληνικής τηλεόρασης, γνωστή τις παρεμβάσεις της, μπήκε μπροστά στην κάμερα και άρχισε να φωνάζει: «Όχι στους Γερμανούς» με αποτέλεσμα να διακοπεί η σύνδεση.
Όταν οι παρουσιαστές της εκπομπής συνδέθηκαν ξανά με τον δημοσιογράφο, η Ελένη Λουκά άρχισε να φωνάζει την ίδια φράση από μακριά με αποτέλεσμα το ρεπορτάζ να μην μεταδοθεί ποτέ.
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