Θάνατος Μαζωνάκη: Δεν «κολλάνε» οι ώρες που δίνει το “Ελπίς” – Τα ερωτήματα του Πάνου Λαζαράτου

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Ερωτήματα για το χρονικό σημείο κατά το οποίο διαπιστώθηκε ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη θέτει ο Πάνος Λαζαράτος.

Εστιάζοντας στις ώρες που έχουν γίνει γνωστές από την κλήση του ΕΚΑΒ μέχρι την επίσημη ανακοίνωση του νοσοκομείου «Ελπίς», ο καθηγητής Διοικητικού Δικαίου στη Νομική Σχολή Αθηνών κάνει λόγο για ένα χρονικό διάστημα 55 λεπτών από την άφιξη του τραγουδιστή στο νοσοκομείο έως την επίσημη ώρα θανάτου και αναφέρει πως αυτή «δεν φαίνεται πειστική» υπό το πρίσμα των στοιχείων που έχουν γίνει γνωστά έως σήμερα.

Στη σχετική ανάρτησή του στο Facebook, επικαλείται την υπουργική απόφαση Γ2γ/ΓΠ.55087/2024, η οποία καθορίζει τα ιατρικά κριτήρια για την επιβεβαίωση του θανάτου και προβλέπει ότι ο θάνατος μπορεί να επιβεβαιωθεί με κυκλοφορικά κριτήρια μετά από συνεχή απουσία καρδιοαναπνευστικής λειτουργίας για τουλάχιστον πέντε λεπτά.

Ζητά, μάλιστα, να εξεταστεί λεπτομερώς τι ακριβώς συνέβη στο μεσοδιάστημα -δηλαδή από τις 16:45, όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε στο νοσοκομείο «Ελπίς» χωρίς σφυγμό και αναπνοή έως τις 17:40 που δηλώθηκε ως επίσημη ώρα θανάτου- και παράλληλα να διερευνηθούν σε βάθος οι επικοινωνίες και τα στοιχεία που αφορούν τις κρίσιμες ώρες.

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