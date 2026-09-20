Υπόθεση Μαζωνάκη: «Άστα του έδωσε μέθη» – Το sms εργαζόμενης σε συγγενικό της πρόσωπο που «καίει» τη Γάκα

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Μήνυμα που αποδίδεται σε εργαζόμενη της «κλινικής» στο Κολωνάκι, όπου έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης, «καίει» την Ιωάννα Γάκα.
Στο μήνυμα που φέρεται να έστειλε η εν λόγω γυναίκα προς οικείο της πρόσωπο, αναφέρει «Άστα η … (απευθύνεται με χαρακτηρισμό στη γιατρό) έδωσε μέθη».
Το συγκεκριμένο μήνυμα, σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν στην εκπομπή του ΣΚΑΪ, φέρεται να διαγράφηκε στη συνέχεια.
Στο μεταξύ στον ανακριτή αναμένεται να εμφανιστεί αύριο Δευτέρα (20/9) ο υπνοθεραπευτής από την Κηφισιά.
Ο υπνοθεραπευτής συνδέεται με την έρευνα λόγω φωτογραφίας που φέρεται να έστειλε η 56χρονη γιατρός στο κινητό του, ενώ ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν στο μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης.
Μεταξύ άλλων, θα κληθεί να απαντήσει για την επαγγελματική συνεργασία του με τους δύο προφυλακισμένους γιατρούς αλλά και για τον λόγο που η Ιωάννα Γάκα του έστειλε τη φωτογραφία με τον δημοφιλή καλλιτέχνη χωρίς τις αισθήσεις του.
Όπως έγινε γνωστό οι δύο προφυλακισμένοι γιατροί συναντήθηκαν για 30 λεπτά στις ανδρικές φυλακές Κορυδαλλού, όπου κρατούνται.
Η 56χρονη γιατρός μεταφέρθηκε εκεί από τις γυναικείες φυλακές συνοδεία της εξωτερικής φρουράς.
Η συνάντηση έγινε σε ειδικό χώρο επισκεπτηρίου, χωρίς να υπάρχει ανάμεσά τους το διαχωριστικό τζάμι.
Πληροφορίες αναφέρουν πως κατά τη διάρκεια της συνάντησης τους αφαιρέθηκαν οι χειροπέδες και οι δύο γιατροί αγκαλιάστηκαν.
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