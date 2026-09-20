Φρίκη στον ΗΣΑΠ Αγίου Νικολάου: Συνελήφθη 21χρονος για σεξουαλική παρενόχληση 22χρονης

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Στη σύλληψη ενός 21χρονου για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας προχώρησαν το απόγευμα του Σαββάτου (19/9) στελέχη της ομάδας ΔΙΑΣ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός συνελήφθη έπειτα από μήνυση μίας 22χρονης κοπέλας η οποία κατήγγειλε στις Αρχές ότι ο 21χρονος εκσπερμάτωσε πάνω της στον σταθμό ΗΣΑΠ Αγίου Νικολάου.

Ο δράστης εντοπίστηκε στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα λίγο μετά τις 18.30 το απόγευμα και κρατείται.

Διαβάστε επίσης:

Νέα Μάκρη: Νεκρός 19χρονος σε τραγικό τροχαίο – Στο νοσοκομείο ο συνομήλικός συνοδηγός του

Χαλκιδική: Πέθανε o 17χρονος που υπέστη ανακοπή έξω από σχολείο στο Πευκοχώρι

Τραγωδία στα Χανιά: Νεκρός 60χρονος μετά από πτώση αυτοκινήτου σε γκρεμό

