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20.09.2026 11:36

Τραγωδία στα Χανιά: Νεκρός 60χρονος μετά από πτώση αυτοκινήτου σε γκρεμό

20.09.2026 11:36
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Τραγικό τέλος είχε η νυχτερινή διαδρομή ενός 60χρονου στον Ομαλό Χανίων. Το αυτοκίνητό του βγήκε από την πορεία του και έπεσε σε γκρεμό στην περιοχή του Ξυλόσκαλου, κοντά στην είσοδο του φαραγγιού της Σαμαριάς.

Η Πυροσβεστική κινητοποιήθηκε άμεσα και έπειτα από επιχείρηση κατάφερε να προσεγγίσει και να ανασύρει τον άνδρα, ο οποίος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Ο 60χρονος παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ, όμως ήταν ήδη νεκρός. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για Χανιώτη, ο οποίος διέμενε στην περιοχή των Λάκκων Ομαλού.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το όχημα βγήκε από τον δρόμο και κατέληξε στον γκρεμό διερευνώνται από την Αστυνομία.

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