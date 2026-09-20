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20.09.2026 12:17

Βασίλης Μπισμπίκης για το cancel: «Είμαι μαθημένος από παιδί να με δείχνουν με το δάχτυλο»

20.09.2026 12:17
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Για το «cancel» που δέχθηκε μετά το τροχαίο που προκάλεσε και για τη σοβαρή περιπέτεια της υγείας του μίλησε ο Βασίλης Μπισμπίκης στο ΒΗΜΑgazino, με αφορμή την πρεμιέρα της σειράς «Δύο μαύρα πουκάμισα».

-Είστε ένας άνθρωπος που έχει γνωρίσει το χειροκρότημα, αλλά πέρυσι τέτοια εποχή βιώσατε και ένα μεγάλο «cancel»…

Μιλάτε για τότε με το τρακάρισμα. Χύθηκε πολλή χολή και μίσος για αυτό το λάθος, που βέβαια εγώ προκάλεσα.

-Σας επηρέασε αυτό το «cancel» που δεχθήκατε;

Καθόλου. Είμαι μαθημένος από παιδί να με δείχνουν με το δάχτυλο. Ξέρετε τι με επηρέασε πιο πολύ; Ότι επηρέασε τους γύρω μου. Ότι μπορεί να στενοχωρήθηκαν. Εμένα δεν με ενδιαφέρει. Μπορεί πάλι να παρεξηγηθώ με αυτό που θα πω τώρα, αλλά με πιάνει και μια ηδονή καμιά φορά. Σαν να τους βγάζω λίγο τη γλώσσα. Σαν να γίνομαι ξανά λίγο πανκ. Διάβαζα ένα βιβλίο που μιλά για τη φήμη. Οι άνθρωποι έχουν την τάση να σε κάνουν θεό και μετά να σε αποδομούν. Στην αποδόμηση νιώθουν μεγάλη ηδονή. Γιατί λένε “και αυτός δεν είναι τελικά κάτι φοβερό. Ένα σκουπίδι είναι”.

-Η περιπέτεια υγείας που περάσατε σας επηρέασε;

Άργησε να με επηρεάσει. Η αλήθεια είναι ότι έπαθα έμφραγμα όρθιος. Πήγα στο νοσοκομείο νομίζοντας ότι έχω ψύξη. Μέσα σε δέκα λεπτά με έβαλαν μέσα και μου βάλανε πέντε στεντ. Βγήκα και ήμουν μια χαρά. Οπότε δεν κατάλαβα τι έγινε και συνέχιζα να κάνω τη ζωή που έκανα. Τώρα έχω αρχίσει και προσέχω. Έχουν περάσει δύο χρόνια από τότε και θεωρώ πως είμαι σε καλό δρόμο.

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