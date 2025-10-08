Ένοχος κρίθηκε ο Βασίλης Μπισμπίκης – Χρηματική ποινή 7.000 ευρώ και πληρώνει τα έξοδα της δίκης

Ένοχος κρίθηκε ο Βασίλης Μπισμπίκης για το τροχαίο που προκάλεσε στη Φιλοθέη, με την εισαγγελέα να απορρίπτει τα ελαφρυντικά της υπεράσπισης του ηθοποιού.

Το δικαστήριο όρισε χρηματική ποινη 7.000 ευρώ συν τα έξοδα της δίκης που είναι 200 ευρώ.

Ο ηθοποιός έφτασε στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων λίγο πριν τις 9 το πρωί, αντιμετωπίζοντας ποινική δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος για εγκατάλειψη οχημάτων.

Οι παθόντες του τροχαίου ρωτήθηκαν από την εισαγγελέα αν βρήκαν σημείωμα από τον ηθοποιό για τις ζημιές των αυτοκινήτων τους, -όπως ο ίδιος ισχυρίζεται- ωστόσο, εκείνοι το αρνήθηκαν.

Ο ηθοποιός, στην κατάθεσή του, έδωσε τη δική του πλευρά.

Τι κατέθεσε ο Βασίλης Μπισμπίκης

«Ήμουν σε ένα κρητικό γλέντι. Με είχε καλέσει ο κρητικός σύλλογος. Γύρω στις 5 έγινε το ατύχημα. Βρήκε από τη δεξιά πλευρά από κακό. Δε γινόταν να τρέξω, πήγαινα με 20χλμ το πολύ γιατί ο δρόμος. Είναι πάρα πολύ στενός ο δρόμος. Χτυπάω δύο αυτοκίνητα, όχι τρία. Κατέβηκα κάτω να δω ότι δεν έχει χτυπήσει κάποιος και να δω τι ζημιές έχουν γίνει.

Βρήκα ένα φυλλάδιο κίτρινο, έγραψα το τηλέφωνο μου και ότι εγώ χτυπήσει τα αυτοκίνητα και έφυγα. Δεν έγραψα το όνομά μου. Πήγα σπίτι και μόλις ξύπνησα 12.30 άρχισα να καλώ την Κατερίνα (Παπαμερή), ήθελα να το χειριστώ θεσμικά. Της είπα να καλέσει στη Φιλοθέη γιατί εκεί εμένα. Της είπα να δώσει τα στοιχεία μου. Πήγα στην εκπομπή, κ αμέσως μετά κάλεσα την ασφαλιστική και ήμουν σε αναμονή για να με καλέσουν.

Το αυτοκίνητο μου είναι έξω από το σπίτι, σε απόσταση 10 λεπτών από το σημείο του τροχαίου. Με πήρε τηλέφωνο ο αστυνομικός, ήμουν στο θέατρο, πήγα στην Κηφισιά και θεωρούσα ότι θα γινόταν μια δήλωση και θα τελείωναν όλα, πήγα αλλά με κράτησαν.

Οδηγώ το αυτοκίνητο αυτό 3 χρόνια. Ο μαντρότοιχος είναι ένα τόσο δα τοιχάκι. Ο δρόμος είναι πολύ στενός, δε γινόταν να τρέξω. Μπήκα από στροφή και όπως έστριψα από κακό δικό μου χειρισμό, έγινε ό,τι έγινε. Ήπια μια τσικουδιά, δε χρειάζομαι να πιω για να κάνω κέφι.

Ήθελα να γλιτώσω αυτό που έγινε μετά, τελικά ήταν χειρότερο, ήξερα ότι θα ερχόντουσαν κανάλια και σκέφτηκα ότι είναι καλύτερο να το χειριστώ θεσμικά. Η Κατερίνα είναι πάρα πολύ καλή σε αυτά, εγώ όχι, γι’ αυτό δεν πήγα μόνος μου.

Νόμιζα ότι είχα κάνει τα πάντα, ειδοποίησα την ασφαλιστική και την αστυνομία. Ό,τι και να κάνω εγώ πέφτουν να με φάνε. Σας λέω απλώς πώς σκέφτηκα. Αυτό που με ενδιαφέρει να καταλάβετε είναι ότι δεν απέφυγα τους ανθρώπους. Όταν έφυγα από εδώ πήγα στο σημείο, ήταν δημοσιογράφοι και έφυγα. Πήγα την Τρίτη και τους είδα, όχι την Τετάρτη που λένε.

Χτύπησα το ένα κουδούνι της κυρίας τη στιγμή που προκάλεσα το τροχαίο και μου απάντησε, «που να το ακούσω 5 το πρωί», και της ζήτησα και συγγνώμη, το θυμήθηκα εκ των υστέρων».

Μάρτυρας: Εγώ δε το θυμάμαι αυτό.

Μπισμπίκης: Γνωρίζω ότι έπρεπε να παραμείνω στο σημείο. Σας είπα και πριν ότι δεν παρέμεινα γιατί δεν ήθελα να γίνει όλο αυτό που έγινε με τα κανάλια.

Πρόεδρος: Η μάρτυράς σας είπε ότι δεν έδωσε κανένα στοιχείο για τον τόπο και τον τρόπο του ατυχήματος.

Μπισμπίκης: Περίμενα ότι θα τους έβρισκαν. Ρωτήσαμε τι πρέπει να κάνουν και μας είπαν να καλέσουμε την ασφαλιστική. Θεωρούσα ότι οι ίδιοι οι άνθρωποι θα είχαν ενημερώσει το τμήμα και θα τους έβρισκαν. Στο σπίτι αυτό έχω μετακομίσει εδώ και ένα μήνα. Δεν περνάω πάντα από αυτόν τον δρόμο. Το λάθος μου θεωρώ είναι ότι δεν ενημέρωσα εκείνη τη στιγμή την αστυνομία, για να αποφύγω μια κατάσταση και τελικά έγινε χειρότερο.

Πρόεδρος: Μήπως υπήρχε κάποιος άλλος λόγος και βιαζόσασταν να φύγετε;

Μπισμπίκης: Όχι κανένας άλλος λόγος.

Πρόεδρος: Μα θα συνέβαινε ντόρος έτσι κι αλλιώς.

Μπισμπίκης: Δε ξέρω πώς με εντόπισαν, δεν έχω καταλάβει ούτε εγώ. Μου είπαν ότι ψάχνοντας στην περιοχή, είδαν το τρακαρισμένο αυτοκίνητο που ήταν έξω και έτσι έμαθαν ότι είμαι εγώ. Αν ήθελα να κρυφτώ θα το είχα πάρει από εκεί το αυτοκίνητο. Έχω ζητήσει συγγνώμη και ζητάω και τώρα για τις ζημιές και την όλη ταραχή που έχω δημιουργήσει. Καταλαβαίνω την ταραχή τους, δεν έχω να πω κάτι άλλο για τους ανθρώπους.

