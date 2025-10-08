Στον Άρειο Πάγο ο Παύλος Ασλανίδης – Ζητά να αναβαθμιστούν σε κακούργημα οι κατηγορίες για τον Τριαντόπουλο

Ο Παύλος Ασλανίδης κατέθεσε για τα Τέμπη ενώπιον της Αρεοπαγίτου Ανακρίτριας στο Εφετείο Αθηνών, ζητώντας αναβάθμιση των κατηγοριών για τον Χρήστο Τριαντόπουλο.

Ο Παύλος Ασλανίδης, που έχασε τον γιο του στο έγκλημα των Τεμπών, δηλώνει, μαζί με άλλους συγγενείς θυμάτων, παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας και καταθέτουν στην ανάκριση για τη διερεύνηση ποινικών ευθυνών του τότε υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Χρήστου Τριαντόπουλου για παράβαση καθήκοντος σχετικά με τις καταγγελίες για αλλοίωση του τόπου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, ο Παύλος Ασλανίδης ζήτησε αναβάθμιση των κατηγοριών για τον Χρήστο Τριαντόπουλο, δηλαδή να κατηγορηθεί σε βαθμό κακουργήματος και όχι πλημμελήματος που είναι η σημερινή κατηγορία, ενώ αναφέρθηκε και στην απόφαση των εισαγγελικών αρχών να γίνουν δεκτά τα αιτήματα των συγγενών θυμάτων για εκταφή.

«Αλλοιώθηκε ο χώρος, αφαιρέθηκαν στοιχεία – Απορρίπτονταν αιτήματα για εκταφή επί 30 μήνες»



Όπως είπε, δεν είναι δυνατόν να απορρίπτονται τα δικά του αιτήματα για εκταφή επί 30 μήνες και να γίνονται δεκτά τώρα, αφού πρώτα έχουν αφήσει έναν άνθρωπο να λιώνει επί 23 ημέρες στο Σύνταγμα.

«Αυτό που θέλουμε όλοι, και οι υπόλοιποι συγγενείς, είναι να πάει σε κακούργημα ο κ. Τριαντόπουλος και οι υπόλοιποι που συμμετείχαν σε αυτή την πράξη, που ήταν αλλοίωση του χώρου, αφαιρέθηκαν πολλά στοιχεία, βρήκαν μετά από μήνες στο Κουλούρι και ένα άλλο οικόπεδο αδήλωτο οστά από τους επιβάτες. Κάποια ταυτοποιήθηκαν από κάποιες κοπέλες», είπε βγαίνοντας από τον Άρειο Πάγο.

«Και μετά από όλα αυτά, καταλαβαίνετε ότι ως γονείς είχαμε πολλές υπόνοιες για το τι μας δόθηκε» συμπλήρωσε χαρακτηριστικά.

