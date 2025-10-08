Βασίλης Μπισμπίκης: Διακοπή στη δίκη – Τι ζήτησε η πλευρά του ηθοποιού (Video)

Στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο επί της Ευελπίδων παρουσιάστηκε το πρωί της Τετάρτης (8/10) ο Βασίλης Μπισμπίκης, προκειμένου να δικαστεί για τις φθορές που προκάλεσε σε σταθμευμένα αυτοκίνητα στη Φιλοθέη, αντιμετωπίζοντας ποινική δίωξη για εγκατάλειψη οχημάτων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, η δίκη του γνωστού ηθοποιού ξεκίνησε, αλλά διακόπηκε για κάποια ώρα, προκειμένου να κληθεί ο αστυνομικός, ο οποίος είχε σηκώσει το τηλέφωνο για να γίνει η καταγραφή του συμβάντος.

Επειδή, ωστόσο, δεν υπήρχε καταγραφικό στο αστυνομικό τμήμα, ζητήθηκε από την πλευρά του Βασίλη Μπισμπίκη να κληθεί ο αστυνομικός προκειμένου να καταθέσει, ενώ ζήτησαν και αναβολή.

Το δικαστήριο έχει διακόψει για κάποια ώρα προκειμένου να διευκρινιστεί εάν θα έρθει ο αστυνομικός να καταθέσει ή αν ενδεχομένως, η δίκη θα αναβληθεί για τις επόμενες ημέρες.

Διαβάστε επίσης:

Eurostat: Στοιχεία σοκ για την Ελλάδα – Ένας στους πέντε δουλεύει πάνω από 45 ώρες την εβδομάδα

Κατέπεσε εκπαιδευτικό αεροπλάνο στο Τατόι – Συγκεχυμένες πληροφορίες για τους δύο επιβάτες, μεταφέρθηκαν στο «251» (video)

Τέμπη: Αγωγή από συγγενείς θυμάτων κατά Bayer και Siemens