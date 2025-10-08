search
ΤΕΤΑΡΤΗ 08.10.2025 19:26
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.10.2025 14:00

Βασίλης Μπισμπίκης: Διακοπή στη δίκη – Τι ζήτησε η πλευρά του ηθοποιού (Video)

08.10.2025 14:00
bisbikis1-new (2)

Στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο επί της Ευελπίδων παρουσιάστηκε το πρωί της Τετάρτης (8/10) ο Βασίλης Μπισμπίκης, προκειμένου να δικαστεί για τις φθορές που προκάλεσε σε σταθμευμένα αυτοκίνητα στη Φιλοθέη, αντιμετωπίζοντας ποινική δίωξη για εγκατάλειψη οχημάτων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, η δίκη του γνωστού ηθοποιού ξεκίνησε, αλλά διακόπηκε για κάποια ώρα, προκειμένου να κληθεί ο αστυνομικός, ο οποίος είχε σηκώσει το τηλέφωνο για να γίνει η καταγραφή του συμβάντος.

Επειδή, ωστόσο, δεν υπήρχε καταγραφικό στο αστυνομικό τμήμα, ζητήθηκε από την πλευρά του Βασίλη Μπισμπίκη να κληθεί ο αστυνομικός προκειμένου να καταθέσει, ενώ ζήτησαν και αναβολή.

Το δικαστήριο έχει διακόψει για κάποια ώρα προκειμένου να διευκρινιστεί εάν θα έρθει ο αστυνομικός να καταθέσει ή αν ενδεχομένως, η δίκη θα αναβληθεί για τις επόμενες ημέρες.

Διαβάστε επίσης:

Eurostat: Στοιχεία σοκ για την Ελλάδα – Ένας στους πέντε δουλεύει πάνω από 45 ώρες την εβδομάδα

Κατέπεσε εκπαιδευτικό αεροπλάνο στο Τατόι – Συγκεχυμένες πληροφορίες για τους δύο επιβάτες, μεταφέρθηκαν στο «251» (video)

Τέμπη: Αγωγή από συγγενείς θυμάτων κατά Bayer και Siemens

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
agios-erotas-new
MEDIA

Καρδιοχτύπια με… πετραχήλι και λιβάνι και χθες(7/10) στην κορυφή της τηλεθέασης

kristalina-georgieva
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΝΤ: «Η αβεβαιότητα είναι η νέα κανονικότητα, προσδεθείτε»

MARIN_LEPEN
ΚΟΣΜΟΣ

Μαρίν Λεπέν: Θα προσπαθήσει να ανατρέψει οποιονδήποτε μελλοντικό πρωθυπουργό μέχρι ο Μακρόν να προκηρύξει νέες εκλογές

probata new
ΕΛΛΑΔΑ

Ευλογιά των αιγοπροβάτων: Επιμένουν οι αγρότες στον εμβολιασμό, παρά τα μέτρα της κυβέρνησης για να αποφευχθεί το lockdown

karamanlis-samaras-235
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βιβλίο Στυλιανίδη: Χειραψία Μητσοτάκη-Καραμανλή στην εκδήλωση, δεν πήγε ο Σαμαράς (Photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
chatzipanagiotis-stavropoulou-new
LIFESTYLE

Χρήστος Χατζηπαναγιώτης: «Με τη Βίκυ Σταυροπούλου ερωτευτήκαμε, υπήρξε μια σπίθα» (Video)

Amal Clooney
LIFESTYLE

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ λέει ότι τα παιδιά του έχουν «πολύ καλύτερη ζωή» μεγαλώνοντας στη Γαλλία παρά στο Λος Άντζελες

touni-new
LIFESTYLE

Ιωάννα Τούνη: Πρώτη δημόσια εμφάνιση με τον νέο της σύντροφο (Video)

svitailo-new
LIFESTYLE

Ιβάν Σβιτάιλο: «Δεν θα μπορέσω να νιώσω ποτέ περήφανος για την ερμηνεία μου σε αυτό το σίριαλ» (Video)

robin-williams-kori-new
LIFESTYLE

Ξεσπά η κόρη του Robin Williams - «Σταματήστε να μου στέλνετε βίντεο με τον μπαμπά μου που δημιουργήθηκαν με AI, είναι αηδιαστικά»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 08.10.2025 19:23
agios-erotas-new
MEDIA

Καρδιοχτύπια με… πετραχήλι και λιβάνι και χθες(7/10) στην κορυφή της τηλεθέασης

kristalina-georgieva
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΝΤ: «Η αβεβαιότητα είναι η νέα κανονικότητα, προσδεθείτε»

MARIN_LEPEN
ΚΟΣΜΟΣ

Μαρίν Λεπέν: Θα προσπαθήσει να ανατρέψει οποιονδήποτε μελλοντικό πρωθυπουργό μέχρι ο Μακρόν να προκηρύξει νέες εκλογές

1 / 3