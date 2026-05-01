Βαρουφάκης: «Μη βιώσιμη» η Ελλάδα – Πυρά κατά Μητσοτάκη για διαφθορά και αυταρχισμό

Σφοδρή επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο γραμματέας του ΜέΡΑ25, Γιάνης Βαρουφάκης, κατηγορώντας τον ότι έχει «καλύτερες επιδόσεις» από τον Βίκτορ Όρμπαν σε διαφθορά, διαπλοκή, αυταρχισμό, καταπάτηση της ελευθερίας του Τύπου.

Μιλώντας στη Ράνια Τζίμα, στο πλαίσιο της ενότητας interview του in, ανέφερε χαρακτηριστικά πως «Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει καλύτερες επιδόσεις, παίρνει το χρυσό μετάλλιο σε όλα αυτά για τα οποία κατηγορούσαν οι Βρυξέλλες τον Όρμπαν, διαφθορά, διαπλοκή, αυταρχισμό, καταπάτηση της ελευθερίας του Τύπου».

Ο ίδιος απέδωσε τη διαφορετική στάση της διεθνούς κοινότητας απέναντι στους δύο ηγέτες στο γεγονός ότι, όπως σημείωσε, «η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη είναι ένα “ναι σε όλα”. Είναι ο απόλυτος yes man στις Βρυξέλλες και στη Ουάσιγκτον. Και αυτό του έχει εξασφαλίσει πλήρη στήριξη στη διαφθορά, στη διαπλοκή, στην ατιμωρησία στη χώρα μας, για τις υποκλοπές και όλα αυτά. Γι’ αυτό μένει στο απυρόβλητο, αντίθετα με τον Όρμπαν».

Αναφερόμενος στο σκάνδαλο των υποκλοπών, ο κ. Βαρουφάκης εμφανίστηκε κατηγορηματικός ως προς τις ευθύνες της κυβέρνησης, στοχοποιώντας προσωπικά τον πρωθυπουργό. «Είναι ξεκάθαρο. Πιάστηκε ο κύριος Μητσοτάκης στα πράσα να παρακολουθεί πολιτικούς αντιπάλους, υπουργούς, μέλη της στρατιωτικής ηγεσίας, της ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων. Σε οποιαδήποτε χώρα στην Ευρώπη θα είχε φύγει ο κύριος Μητσοτάκης. Σκεφτείτε τον κύριο Κουρτς, τον καγκελάριο της Αυστρίας ή οποιονδήποτε. Δεν υπήρχε πιθανότητα να επιβιώσει πρωθυπουργός σε μία χώρα, η οποία σέβεται τον εαυτό της».

Συνεχίζοντας στο ίδιο πλαίσιο, τόνισε: «Είναι απίστευτο ότι παραμένει ο κύριος Μητσοτάκης, παρά το γεγονός ότι δεν το αρνείται ότι γινόντουσαν υποκλοπές. Απλά χρησιμοποιεί τον αυταρχισμό και την απόλυτη εξουσία που έχει πλέον, που δεν είναι κοινοβουλευτισμός αυτό, για να βάζει πάγο σε όλη αυτή την υπόθεση». Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη πλήρους διερεύνησης της υπόθεσης, σημειώνοντας ότι «Εγώ θεωρώ ότι μια επόμενη κυβέρνηση θα πρέπει να βρει τον τρόπο, έστω και με νέα νομοθέτηση, για να γίνει η πλήρης έρευνα, να συνεχιστεί αυτή η δίωξη».

Τοπίο κρίσης στην οικονομία

Ο Γιάνης Βαρουφάκης περιέγραψε με μελανά χρώματα την οικονομική κατάσταση της χώρας, διατυπώνοντας την εκτίμηση ότι «η χώρα είναι μη βιώσιμη, ως πολιτική και κοινωνική οικονομία». Για να στηρίξει τον ισχυρισμό του, επικαλέστηκε στοιχεία για τη συνεχιζόμενη έξοδο νέων επιστημόνων: «Το γνωρίζετε ότι χάνουμε πάνω από τους μισούς γιατρούς το χρόνο; Δηλαδή τα παιδιά, νέοι και νέες, που αποφοιτούν από τις ιατρικές σχολές, κάθε Ιούνιο, τα τελευταία τρία- τέσσερα χρόνια οι μισοί φεύγουν στο εξωτερικό…. Την ψυχή μας χάνουμε. Το κορμί της χώρας μας χάνουμε».

Συνδέοντας την εικόνα αυτή με βαθύτερα διαρθρωτικά προβλήματα, εξήγησε: «Αυτό είναι η εισαγωγή μου στο γιατί η χώρα δεν είναι βιώσιμη», επισημαίνοντας πως «σε καθαρή βάση είναι αρνητικές δεκαεννιά συναπτά χρόνια» οι παραγωγικές επενδύσεις. Όπως ανέφερε, η παραγωγική βάση συρρικνωνόταν σταθερά, με αγροτικές εκτάσεις να εγκαταλείπονται και να μετατρέπονται σε εγκαταστάσεις ενέργειας: «Δηλαδή φθίνει η παραγωγική βάση της χώρας κάθε χρόνο. Παροπλίζουμε αγροτική γη. Τοποθετούμε φωτοβολταϊκά πάνω στην παροπλισμένη αγροτική γη».

Ο επικεφαλής του ΜέΡΑ25 συνέδεσε άμεσα την οικονομική κατάσταση με φαινόμενα διαφθοράς και θεσμικής υποβάθμισης, δηλώνοντας «όταν η οικονομική βάση είναι σαθρή και δεν είναι βιώσιμη, τότε το επιφαινόμενο πολιτιστικά, πολιτικά, το δικαστικό σύστημα δεν μπορεί να παραμείνει βιώσιμο στη βάση μιας μη βιώσιμης πολιτικής οικονομίας».

Τέλος, άσκησε έντονη κριτική και στην ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι «η κυβέρνηση πανηγυρίζει για τα ενεργειακά projects, αλλά η συνολική καθαρή ζημιά για την κοινωνία θα είναι τεράστια», και κάνοντας λόγο για «νόμιμη διαφθορά».

Αλέξης Τσίπρας: «Ας κάνουμε τη φετινή Πρωτομαγιά αρχή για μια πορεία δικαιοσύνης και εντιμότητας»

Μήνυμα Μητσοτάκη για την Πρωτομαγιά με …Akyla: Τα 10 μέτρα που έχουμε φέρει για τους εργαζόμενους (Video)

Σήμερα το 16σέλιδο μανιφέστο του κόμματος Τσίπρα











