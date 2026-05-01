Σοκάρει η μαρτυρία της κόρης του 89χρονου που άνοιξε πυρ σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο: «Έβλεπε δαίμονες, η κατάστασή του είχε προχωρήσει» (Video)

Η κόρη του 89χρονου που άνοιξε πυρ στο ΕΦΚΑ Κεραμεικού και στο Πρωτοδικείο στη Λουκάρεως, τραυματίζοντας πέντε άτομα που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, περιέγραψε τη δύσκολη σχέση με τον πατέρα της και την ψυχική του κατάσταση, υποστηρίζοντας ότι «ότι έλεγε ότι έβλεπε δαίμονες».

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, η κόρη του 89χρονου αναφέρθηκε στην περίοδο που ζούσε μαζί του, περιγράφοντας μια ιδιαίτερα δύσκολη καθημερινότητα και συνθήκες εγκλεισμού, ενώ τόνισε πως η κατάστασή του είχε επιδεινωθεί, σε βαθμό που εκείνος της έλεγε ότι «έβλεπε δαίμονες».

Παράλληλα, άσκησε κριτική σε όσους, όπως είπε, είχαν την ευθύνη της φροντίδας του, θέτοντας ερωτήματα, όπως το γιατί δεν υπήρξε έγκαιρη παρέμβαση και θεραπευτική αγωγή που θα μπορούσε να τον βοηθήσει και να αποτρέψει τα όσα ακολούθησαν.

«Με κλείδωνε στο σπίτι»

«Το 1999 έμεινα μαζί του γιατί λέω εντάξει να του δώσω μια ευκαιρία τώρα που είμαι πιο μεγάλη να τον γνωρίσω σαν πατέρα. Αλλά ήταν μια κατάσταση πολύ αρρωστημένη. Δηλαδή με κλείδωνε στο σπίτι, μέχρι κάποια στιγμή που έπιασα μια δουλειά και σιγά σιγά έφυγα και πήγα και έμεινα μόνη», ανέφερε αρχικά η κόρη του 89χρονου για την περίοδο που έζησε μαζί του.

«Με πήρε τηλέφωνο και μου λέει: “Έλα στην Πύλο για να πιούμε καφέ”. Και πάω και γυρίζει και μου λέει “εγώ ανακάλυψα ότι δεν είσαι κόρη μου” και ότι όταν έμαθα ότι ήρθες Ελλάδα πήγα στην Αθήνα και άλλαξα κλειδαριές στο σπίτι. “Γιατί;” τον ρώτησα, “Γιατί μπορεί να του βάλεις φωτιά” μου είπε», σημείωσε η ίδια σχετικά με παλαιότερη συνάντησή της με τον πατέρα της.

«Αυτοί λοιπόν που έλεγαν ότι τον προσέχουν γιατί δεν έκαναν κάτι τόσα χρόνια να μη φτάσει σε αυτό το σημείο που έφτασε η κατάσταση; Αν είχε πάρει κάποια αγωγή με φάρμακα και πρόσεχε θα μπορούσε κάλλιστα να έχει και μια καλή ζωή μαζί του και μια καλή σχέση με εμένα», πρόσθεσε σε άλλο σημείο των δηλώσεών της η κόρη του 89χρονου.

Η επιδείνωση της κατάστασης

«Τελευταία φορά πια είδα ότι είχε προχωρήσει η κατάσταση γιατί ήρθε σπίτι και άρχισε τα τρελά: “Και ξέρεις εγώ ήρθα να σου πω ότι οι δαίμονες έχουν γίνει και πιο πολλοί” και συγκεκριμένα γυρνάει και μου λέει: “Τους βλέπω και στο σπίτι σου τους δαίμονες”», συνέχισε η κόρη του 89χρονου.

Σε άλλο σημείο ανέφερε ότι η άρνησή του να απευθυνθεί σε γιατρούς ήταν καθοριστική: «Αφού δεν ήθελε να πάει σε γιατρούς, δεν ήθελε να κάνει εξετάσεις, δεν ήθελε να κάνει κάτι, του λέω: “Ξέρεις κάτι; Εγώ έναν δαίμονα βλέπω στο σπίτι μου αυτή τη στιγμή και είσαι εσύ“».

Κλείνοντας τη μαρτυρία της σημείωσε: «Δεν με ενδιαφέρει. Δεν μπορείς να εξαγοράσεις έναν άνθρωπο ή την ελευθερία ενός ανθρώπου για ένα σπίτι και μια περιουσία. Πάρε τα μαζί σου στον τάφο που θα πας. Εγώ προσωπικά δεν ενδιαφέρομαι».

Στη φυλακή ο 89χρονος – Θέλει να αποζημιώσει τα θύματα

Υπενθυμίζεται ότι ο 89χρονος οδηγήθηκε την Πέμπτη, 30/4, στη φυλακή, μετά την απολογία του, όπου υποστήριξε ότι δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει, για αυτό και πυροβόλησε στα πόδια.

Φέρεται επίσης να δήλωσε ότι στόχος του ήταν να πλήξει το σύστημα, ενώ εξέφρασε πρόθεση να αποζημιώσει τους πέντε τραυματίες με συνολικά 10.000 ευρώ, δηλαδή 2.000 ευρώ στον καθένα. Υπενθυμίζεται ότι το κατηγορητήριο με βάση το οποίο απολογήθηκε περιλαμβάνει τρία κακουργήματα και έξι πλημμελήματα.

Ο δικηγόρος του, Βασίλης Νουλέζας, από την πλευρά του ανέφερε ότι ο κατηγορούμενος ζήτησε συγγνώμη και εξέφρασε την πρόθεση αποζημίωσης των θυμάτων για τη νοσηλεία και την αποκατάστασή τους.

«Δεν είχε πρόθεση να προξενήσει βλάβη. Έβαλε στο δάπεδο, μόνος στόχος ήταν να ταρακουνήσει τον ΕΦΚΑ που τον βασάνισε 20 χρόνια και τον εξόντωσε ηθικά και οικονομικά», είπε ο ίδιος.

