CNN: Σοβαρές ζημιές από το Ιράν έχουν υποστεί οι περισσότερες βάσεις των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή

Tουλάχιστον 16 αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε οκτώ χώρες της Μέσης Ανατολής έχει χτυπήσει το Ιράν, καθιστώντας ορισμένες από αυτές σχεδόν μη λειτουργικές.

Σύμφωνα με συνεργάτη του Κογκρέσου που γνωρίζει τις εκτιμήσεις για τις ζημιές, οι πληγείσες εγκαταστάσεις αποτελούν την πλειονότητα των αμερικανικών στρατιωτικών θέσεων στην περιοχή.

«Υπάρχει ένα εύρος εκτιμήσεων», ανέφερε η πηγή. «Από την πιο δραματική εκδοχή, όπου ολόκληρη η εγκατάσταση έχει καταστραφεί και πρέπει να κλείσει, μέχρι εκείνους που θεωρούν ότι αξίζει να επισκευαστούν λόγω της στρατηγικής σημασίας που έχουν για τις ΗΠΑ».

Σύμφωνα με την έρευνα του CNN, δορυφορικές εικόνες έδειξαν ότι οι κύριοι στόχοι της Τεχεράνης περιλάμβαναν προηγμένα συστήματα ραντάρ, επικοινωνιών και αεροσκάφη, πολλά από τα οποία είναι ιδιαίτερα δαπανηρά και δύσκολα να αντικατασταθούν.

«Είναι αξιοσημείωτο ότι εντόπισαν αυτές τις εγκαταστάσεις ως τους πιο “αποδοτικούς” στόχους για πλήγμα», ανέφερε συνεργάτης του Κογκρέσου. «Τα συστήματα ραντάρ μας είναι από τα πιο ακριβά και τα πιο περιορισμένα μέσα που διαθέτουμε στην περιοχή».

Την Τετάρτη, ο ελεγκτής του Πενταγώνου, Τζουλς «Τζέι» Χερστ ΙΙΙ, δήλωσε στους Αμερικανούς βουλευτές ότι ο πόλεμος με το Ιράν έχει μέχρι στιγμής κοστίσει στις ΗΠΑ 25 δισ. δολάρια. Ωστόσο, πηγή με γνώση του θέματος ανέφερε στο CNN ότι το πραγματικό κόστος εκτιμάται πιο κοντά στα 40 έως 50 δισ. δολάρια.

Οι σύμμαχοι των ΗΠΑ στον Περσικό Κόλπο, που φιλοξενούν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, έχουν δεχθεί το κύριο βάρος των ιρανικών επιθέσεων και φέρονται να έχουν ασκήσει πίσω από κλειστές πόρτες κριτική στην Ουάσινγκτον επειδή ξεκίνησε τον πόλεμο χωρίς να τους συμβουλευτεί.

«Ο πόλεμος μάς έδειξε ότι η συμμαχία με τις ΗΠΑ δεν μπορεί να είναι αποκλειστική και δεν είναι άτρωτη», δήλωσε σαουδαραβική πηγή.

