Ο Τραμπ απορρίπτει τη χρήση αλεξίσφαιρου γιλέκου γιατί τον… παχαίνει (Video)

Αρνητικός στη χρήση αλεξίσφαιρου γιλέκου στις δημόσιες εμφανίσεις του είναι ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, καθώς θεωρεί ότι τον… παχαίνει.

Παρά το γεγονός ότι έχει γίνει στόχος τριών αποπειρών δολοφονίας μέσα σε λιγότερο από δύο χρόνια, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν θεωρεί αναγκαία τη χρήση αλεξίσφαιρου γιλέκου, με τη σχετική αιτιολόγησή του να προκαλεί γέλιο σε αξιωματούχους και δημοσιογράφους.

Αφορμή για την τοποθέτησή του στάθηκε ερώτηση ρεπόρτερ του NewsNation σχετικά με το αν έχει τεθεί θέμα να φορά αλεξίσφαιρο γιλέκο κάτω από το κοστούμι του, μετά την επίθεση το περασμένο σαββατοκύριακο στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε χαρακτηριστικά: «Δεν ξέρω αν αντέχω να φαίνομαι δέκα κιλά βαρύτερος». «Αν θέλεις να πάρεις 10 με 12 κιλά, μπορείς να βάλεις γιλέκο», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος, με τους παρευρισκόμενους να ξεσπούν σε γέλια.

I asked President Trump if he will start wearing a bulletproof vest. pic.twitter.com/AvxvI5w0OY — Libbey Dean (@LibbeyDean_) April 30, 2026

Νέα πρόταση στις ΗΠΑ έστειλε το Ιράν, εν αναμονή της απάντησης – «Όχι» σε κάθε πολιτική που θα του «επιβληθεί» με απειλή

«Θρίλερ» στη Νέα Υόρκη: Σοκαριστικό βίντεο από έκρηξη σε σπίτι – Αστυνομικοί εκτοξεύτηκαν και τραυματίστηκαν από το ωστικό κύμα

ΕΕ: Ενισχύσεις σε ευάλωτες επιχειρήσεις και νοικοκυριά, αλυτο το ζήτημα της δημοσιονομικής ευελιξίας











