ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01.05.2026 17:39
01.05.2026 16:43

Ο Τραμπ απορρίπτει τη χρήση αλεξίσφαιρου γιλέκου γιατί τον… παχαίνει (Video)

Αρνητικός στη χρήση αλεξίσφαιρου γιλέκου στις δημόσιες εμφανίσεις του είναι ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, καθώς θεωρεί ότι τον… παχαίνει.

Παρά το γεγονός ότι έχει γίνει στόχος τριών αποπειρών δολοφονίας μέσα σε λιγότερο από δύο χρόνια, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν θεωρεί αναγκαία τη χρήση αλεξίσφαιρου γιλέκου, με τη σχετική αιτιολόγησή του να προκαλεί γέλιο σε αξιωματούχους και δημοσιογράφους.

Αφορμή για την τοποθέτησή του στάθηκε ερώτηση ρεπόρτερ του NewsNation σχετικά με το αν έχει τεθεί θέμα να φορά αλεξίσφαιρο γιλέκο κάτω από το κοστούμι του, μετά την επίθεση το περασμένο σαββατοκύριακο στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε χαρακτηριστικά: «Δεν ξέρω αν αντέχω να φαίνομαι δέκα κιλά βαρύτερος». «Αν θέλεις να πάρεις 10 με 12 κιλά, μπορείς να βάλεις γιλέκο», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος, με τους παρευρισκόμενους να ξεσπούν σε γέλια.

Διαβάστε επίσης:

Νέα πρόταση στις ΗΠΑ έστειλε το Ιράν, εν αναμονή της απάντησης – «Όχι» σε κάθε πολιτική που θα του «επιβληθεί» με απειλή

«Θρίλερ» στη Νέα Υόρκη: Σοκαριστικό βίντεο από έκρηξη σε σπίτι – Αστυνομικοί εκτοξεύτηκαν και τραυματίστηκαν από το ωστικό κύμα

ΕΕ: Ενισχύσεις σε ευάλωτες επιχειρήσεις και νοικοκυριά, αλυτο το ζήτημα της δημοσιονομικής ευελιξίας





ΕΛΛΑΔΑ

Σοκάρει η μαρτυρία της κόρης του 89χρονου που άνοιξε πυρ σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο: «Έβλεπε δαίμονες, η κατάστασή του είχε προχωρήσει» (Video)

ΕΛΛΑΔΑ

Συγκέντρωση αλληλεγγύης στο αεροδρόμιο Ηρακλείου για τους 175 ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα που αναχαιτίστηκε από το Ισραήλ (Video)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αυτό είναι το «μανιφέστο» Τσίπρα: Η κυβερνώσα Αριστερά, η σύγκλιση των τριών πολιτικών ρευμάτων και το σύγχρονο κράτος στο επίκεντρο

ΚΟΣΜΟΣ

Πρωτομαγιά στη Γερμανία με πτώση τιμών στα καύσιμα

ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Μεσσηνία: 21χρονος νεκρός και τρεις τραυματίες σε σφοδρή μετωπική σύγκρουση

ΚΑΛΧΑΣ

Το κίνημα των γαλάζιων βουλευτών, η διάλυση του ευρωΣΥΡΙΖΑ και ο Αρβανίτης, γκάφα Παπασταύρου, ο φάκελος Λαζαρίδη και μία παλιά ιστορία Καραμανλή – Δένδια

CUCINA POVERA

Πέννες αλ μπάφο

ΥΓΕΙΑ

Άννα-Μαρία Παπαχαραλάμπους για την αξονική σπονδυλοαρθρίτιδα: «Εύχομαι να υπήρχε καλύτερη ενημέρωση»

ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στα ανοιχτά της Καλιφόρνια: Μεγάλος καρχαρίας καταδίωκε σέρφερ επί δέκα λεπτά (video)

Μήνυμα Μπουρδούμη στους «προστάτες» των θυτών και όσους κρατούν αποστάσεις - Media
LIFESTYLE

Αλέξανδρος Μπουρδούμης για την απώλεια του αδερφού του: «Μου το ανακοίνωσαν λίγες ώρες πριν από την παράσταση» (Video)

