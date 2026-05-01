ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01.05.2026 19:22
01.05.2026 18:05

Νέα Υόρκη: Εξάρθρωση συμμορίας που έκλεψε περισσότερα από 250 αυτοκίνητα με κέρδη πάνω από 1 εκατ. δολάρια – (Video)

Μια εκτεταμένη εγκληματική οργάνωση, που είχε βάλει στο στόχαστρο οχήματα και ανταλλακτικά στη Νέα Υόρκη, εξαρθρώθηκε από την τοπική αστυνομία, στο πλαίσιο της επιχείρησης με την κωδική ονομασία «Pit Crew». Οι Αρχές εκτιμούν ότι οι δράστες προχώρησαν σε περισσότερες από 250 κλοπές, αποκομίζοντας κέρδη που ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο δολάρια.

Η εγκληματική δραστηριότητα της συμμορίας εκτεινόταν από τον Αύγουστο του 2024 έως τον Ιούνιο του 2025, με κλοπές που επικεντρώνονταν σε Μπρονξ, Μανχάταν, Μπρούκλιν και Κουίνς.

Οι δράστες στόχευαν κυρίως δημοφιλή μοντέλα αυτοκινήτων, ενώ η ονομασία της επιχείρησης «Pit Crew» δόθηκε λόγω της ταχύτητας με την οποία αφαιρούσαν ελαστικά, ζάντες και καταλύτες. Η εισαγγελέας του Μπρονξ, Ντάρσελ Κλαρκ, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «ήταν σαν να βλέπεις την ταινία F1».

Οι πωλήσεις μέσω διαδικτύου και οι νυχτερινές επιδρομές

Οι Αρχές αναφέρουν ότι τα κλοπιμαία, από ανταλλακτικά έως ολόκληρα οχήματα, συνολικής αξίας άνω των 1,2 εκατομμυρίων δολαρίων, διατίθεντο προς πώληση μέσω Facebook Marketplace ή απευθείας συναλλαγών.

Η συμμορία δρούσε κυρίως τις ώρες ανάμεσα στα μεσάνυχτα και τις 5 τα ξημερώματα, πραγματοποιώντας σε ορισμένες περιπτώσεις έως και έξι κλοπές μέσα σε μία νύχτα, ενώ τα οχήματα αποθηκεύονταν προσωρινά σε δημόσιους χώρους στο Μπρονξ.

Συνολικά έχουν καταγραφεί 252 θύματα του κυκλώματος.

971 κατηγορίες για 16 εμπλεκόμενους

Σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, 16 άτομα που συνδέονται με τη συμμορία αντιμετωπίζουν συνολικά 971 κατηγορίες, μεταξύ των οποίων για κλοπές μεγάλης αξίας και συνωμοσία. Οι περισσότεροι έχουν συλληφθεί, ενώ τέσσερις παραμένουν καταζητούμενοι.

Την ίδια ώρα, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε κατοικία κατηγορουμένου για την υπόθεση εντοπίστηκαν όπλα, πυρομαχικά και 116.000 δολάρια σε μετρητά.

Σημειώνεται ότι οι εμπλεκόμενοι, εφόσον καταδικαστούν, αντιμετωπίζουν ποινές φυλάκισης από 8 έως 15 έτη.

