Νέα πρόταση στις ΗΠΑ έστειλε το Ιράν, εν αναμονή της απάντησης – «Όχι» σε κάθε πολιτική που θα του «επιβληθεί» με απειλή 

Το Ιράν έστειλε την τελευταία του πρόταση για τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ στους Πακιστανούς μεσολαβητές την Πέμπτη σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν, χωρίς να αναφέρουν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το τι περιλαμβάνει, αφού ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε μια προηγούμενη εκδοχή, με τις διαπραγματεύσεις να παραμένουν σε αδιέξοδο και την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ να παραμένει αμετάβλητη, καθώς συνεχίζεται ο διπλός αποκλεισμός.

Το Ισραήλ βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή, εντείνοντας τις προετοιμασίες για μια πιθανή επιστροφή στις πολεμικές συγκρούσεις με το Ιράν, εν μέσω ενδείξεων ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να βρίσκεται κοντά σε μια απόφαση για νέα στρατιωτική δράση, με την Τεχεράνη να προειδοποιεί με «επώδυνη» απάντηση σε τυχόν νέα αμερικανικά πλήγματα.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι κανείς δεν γνωρίζει την κατάσταση των συνομιλιών με το Ιράν εκτός από τον ίδιο και μερικούς άλλους ανθρώπους της κυβέρνησης του, υποδηλώνοντας ότι οι διαπραγματεύσεις προχωρούν παρά την εικόνα στασιμότητας που έχει επικρατήσει τις τελευταίες ημέρες.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πρόσφατα ότι οι διαπραγματεύσεις διεξάγονται “τηλεφωνικά” και ότι η απάντησή του σε οποιαδήποτε πρόταση από το Ιράν θα εξαρτηθεί από το πόσο μακριά θα προχωρήσει στον περιορισμό του πυρηνικού του προγράμματος. Η προηγούμενη πρόταση του Ιράν, η οποία και απορρίφθηκε, ζητούσε το άνοιγμα πρώτα του Στενού του Ορμούζ και την αντιμετώπιση των πυρηνικών ζητημάτων αργότερα.

Την Πέμπτη, ισχυρίστηκε ότι το Ιράν θέλει απεγνωσμένα μία συμφωνία, αλλά αυτό, για να γίνει, θα πρέπει να περιλαμβάνει και μία λύση γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα. Και προσπαθώντας να κάνει την Τεχεράνη να συνθηκολογήσει, χρησιμοποιεί ως μοχλό πίεσης των παρατεταμένο ναυτικό αποκλεισμό.

Την ίδια ώρα, φουντώνει η διαμάχη μεταξύ των ΗΠΑ και των Ευρωπαίων συμμάχων, με τον Τραμπ να απειλεί να αποσύρει τα αμερικανικά στρατεύματα από τη Γερμανία, την Ιταλία και την Ισπανία, εν μέσω διαφωνιών σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν.

Εντωμεταξύ, σήμερα τελειώνει η προθεσμία των 60 ημερών που έχει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ να ζητήσει την έγκριση του Κογκρέσου για να κηρύξει πόλεμο στο Ιράν ή, σε διαφορετική περίπτωση, να σταματήσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, η Τεχεράνη απέστειλε μία νέα πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου.

Λευκός Οίκος: Οι πολεμικές επιχειρήσεις έχουν τερματιστεί – Δεν χρειάζεται έγκριση από το Κογκρέσο

Ο Λευκός Οίκος ισχυρίζεται ότι ουσιαστικά οι πολεμικές επιχειρήσεις στο Ιράν έχουν τερματιστεί εν μέσω της εκεχειρίας που δεν έχει καταληκτική ημερομηνία, σε ένα επιχείρημα που ουσιαστικά διευκολύνει την κυβέρνηση καθώς δεν θα χρειαστεί να ζητήσει έγκριση από το Κογκρέσο για τη σύγκρουση, μεταδίδει το CNN.

Οι νομοθέτες και των δύο κομμάτων ζητούν την έγκριση του πολέμου, επικαλούμενοι νόμο του 1973 που απαιτεί έγκριση από το Κογκρέσο για στρατιωτική δράση μεγαλύτερη των 60 ημερών.

Ένας ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης δήλωσε ότι «οι εχθροπραξίες που ξεκίνησαν το Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου, έχουν τερματιστεί», όπως μεταδίδει το CNN.

Ο αξιωματούχος σημείωσε ότι τόσο οι ΗΠΑ όσο και το Ιράν συμφώνησαν σε μια κατάπαυση του πυρός δύο εβδομάδων στις 7 Απριλίου, η οποία έκτοτε έχει παραταθεί.

«Δεν έχει υπάρξει ανταλλαγή πυρών μεταξύ των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ και του Ιράν από την Τρίτη 7 Απριλίου», πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Ένα ανάλογο επιχείρημα είχε κάνει ο υπουργός Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ την Πέμπτη σε κατάθεσή του στο Κογκρέσο όταν είπε ότι με βάση την αντίληψη της κυβέρνησης “το ρολόι των 60 ημερών σταματά ή ‘παγώνει’ σε περίπτωση εκεχειρίας”.

Το Ιράν απορρίπτει κάθε πολιτική που θα του «επιβληθεί» με απειλή

Ο επικεφαλής της δικαστικής εξουσίας στο Ιράν, ο Γκολμαχοσέιν Μοχσενί Ετζεϊ, δήλωσε σήμερα ότι το Ιράν παραμένει ανοικτό στον διάλογο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά απέρριψε κάθε πολιτική που θα «επιβληθεί» διά της απειλής.

Η δήλωση αυτή γίνεται στο υπόβαθρο του αδιεξόδου στις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν με σκοπό ένα τέλος με διάρκεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

«Η Ισλαμική Δημοκρατία δεν απέφυγε ποτέ τις διαπραγματεύσεις (…) αλλά δεν θα δεχθούμε βεβαίως να μας επιβάλει κάποιος» μια πολιτική, δήλωσε ο Ετζεΐ σε βίντεο που μεταδόθηκε στον ιστότοπο της δικαστικής εξουσίας Mizan Online.

«Δεν εγκρίνουμε νε κανέναν τρόπο τον πόλεμο, δεν θέλουμε τον πόλεμο, δεν θέλουμε να συνεχιστεί», πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε προχθές, Τετάρτη, ότι οι Ιρανοί «καλά θα κάνουν να βάλουν μυαλό και γρήγορα!».

Ο Ετζεΐ υπογραμίζει πως το Ιράν «δεν είναι σε καμία περίπτωση διατεθειμένο να αποκηρύξει τις αρχές και τις αξίες του απέναντι σε αυτόν τον κακόβουλο εχθρό προκειμένου να αποφύγει τον πόλεμο ή να αποτρέψει τη συνέχισή του».

