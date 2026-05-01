ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01.05.2026 15:55
Τραμπ: Μετά τη Γερμανία απειλεί Ιταλία και Ισπανία με απόσυρση αμερικανικών στρατευμάτων – Τον «ενόχλησε» η κριτική

Μετά τη Γερμανία ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί και την Ιταλία και την Ισπανία με απόσυρση των αμερικανικών στρατευμάτων. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε την Πέμπτη ότι «πιθανότατα» θα αποσύρει αμερικανικά στρατεύματα από την Ισπανία και την Ιταλία.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, ο Αμερικανός ηγέτης είπε, σύμφωνα με το Politico, ότι η Ιταλία «δεν μας έχει βοηθήσει σε τίποτα» και κατηγόρησε την Ισπανία ότι είναι «απολύτως απαίσια». Τόσο η Ισπανία όσο και η Ιταλία έχουν αρνηθεί να επιτρέψουν σε αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη που συμμετέχουν στον πόλεμο με το Ιράν να χρησιμοποιούν τις βάσεις τους.

Κριτική στον πόλεμο ΗΠΑ- Ισραήλ με το Ιράν

Οι δηλώσεις αυτές ακολουθούν παρόμοιες απειλές που απευθύνθηκαν νωρίτερα αυτή την εβδομάδα προς τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς. Και οι τρεις ευρωπαϊκοί σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ έχουν ασκήσει κριτική στον πόλεμο ΗΠΑ–Ισραήλ κατά του Ιράν. Ο Σάντσεθ έχει παρουσιαστεί ως ευρωπαϊκό αντίβαρο στον Τραμπ, ενώ η Μελόνι — μία από τις πιο ένθερμες Ευρωπαίες συμμάχους του Τραμπ μετά την επανεκλογή του το 2024 — έχει αρχίσει πρόσφατα να αποστασιοποιείται από τον Αμερικανό Πρόεδρο, σε μια προσπάθεια να διασώσει την πρωθυπουργία της ενόψει των εθνικών εκλογών που αναμένονται το 2027. Ο Μερτς δήλωσε ότι οι ΗΠΑ «εξευτελίζονται» από το Ιράν στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Ο Ιταλός υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροσέτο απάντησε στα σχόλια, λέγοντας στο πρακτορείο ειδήσεων ANSA ότι «δεν θα κατανοούσε τους λόγους» μιας πιθανής αποχώρησης αμερικανικών στρατευμάτων από την Ιταλία.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν περίπου 12.000 στρατιωτικό προσωπικό σταθμευμένο στην Ιταλία, ενώ μόνο η Γερμανία έχει μεγαλύτερο αριθμό στην Ευρώπη, με πάνω από 36.000. Η Ισπανία φιλοξενεί περίπου 3.800 στρατιώτες, σύμφωνα με επισκόπηση που δημοσίευσε το Πεντάγωνο τον Δεκέμβριο.

Ο Μερτς για καιρό ισορροπούσε προσεκτικά για να διατηρήσει ομαλή τη σχέση του με τον Τραμπ, και το Βερολίνο, σε αντίθεση με τη Ρώμη και τη Μαδρίτη, επιτρέπει στις ΗΠΑ να χρησιμοποιούν την αεροπορική βάση Ράμσταϊν για τον συντονισμό στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν.

Οποιαδήποτε αποχώρηση των ΗΠΑ από τη Γερμανία θα κόστιζε δισεκατομμύρια και θα απαιτούσε χρόνια, ενώ θα αποδυνάμωνε ένα βασικό στρατηγικό πλεονέκτημα στη σύγκρουσή της με το Ιράν και την ικανότητά της να προβάλλει στρατιωτική ισχύ παγκοσμίως.

Αξιωματούχοι του υπουργείου Άμυνας δήλωσαν στο POLITICO ότι δεν υπάρχουν άμεσα σχέδια για μείωση των δυνάμεων, αλλά λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τα σχόλια του Τραμπ.

